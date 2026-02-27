Suspeito de agiotagem - Reprodução/PM

Publicado 27/02/2026 13:56

Arraial do Cabo - Policiais civis da 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo prenderam, na manhã desta quinta-feira (26), um homem investigado por extorsão e agiotagem no município de Arraial do Cabo. A ação foi coordenada pelo delegado titular, Carlos César Santos, e ocorreu na localidade do Tangará, em Cabo Frio.



O preso é Emilton Francisco da Silva Júnior, conhecido como “Júnior”. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Justiça com base no artigo 158 (extorsão).



De acordo com as investigações, o suspeito concedia empréstimos informais com cobrança de juros mensais e cumulativos que chegavam a 30% ao mês. Ainda segundo a Polícia Civil, ele utilizava contas bancárias de terceiros para movimentar os valores obtidos de forma ilícita.



As apurações indicam que vítimas eram submetidas a ameaças e intimidações para garantir o pagamento das quantias exigidas. O investigado também teria feito menções a suposto apoio de integrantes de facção criminosa que atua na região, como forma de pressionar os devedores.



A prisão foi resultado de trabalho de inteligência, com levantamento de dados e monitoramento, que permitiu identificar o paradeiro do suspeito e cumprir a ordem judicial.



A Polícia Civil informou que denúncias podem ser feitas diretamente à 132ª DP, pelo WhatsApp (22) 98113-6585, com garantia de anonimato.