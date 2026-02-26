Entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celularesReprodução/PM
Denúncia anônima leva à prisão de dois suspeitos por tráfico em Praia Grande, Arraial do Cabo
A operação terminou com dois suspeitos presos e a apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares
IFRJ Campus Arraial do Cabo encerra nesta sexta (27) as inscrições para professor substituto
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da instituição. As vagas são destinadas às áreas de Computação, Letras e Educação Física
Arraial do Cabo terá novo esquema de trânsito na Praia Grande a partir de domingo (1º)
Alterações começam a partir das 18h e incluem proibição de estacionamento em ambos os lados da via em trechos específicos, além da readequação das vagas destinadas a carga e descarga
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Suspeito de estupro é preso em Arraial do Cabo com arma de fogo
Equipes se deslocaram até o bairro Praia dos Anjos, onde a vítima indicou o local onde o crime teria ocorrido
BBQ Festival promete três dias de churrasco, música e diversão em Arraial do Cabo
Evento no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos será realizado entre os dias 6 e 8 de março, com entrada gratuita e grandes shows de pop rock
