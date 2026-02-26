IFRJ Campus Arraial do Cabo - Ascom

IFRJ Campus Arraial do CaboAscom

Publicado 26/02/2026 14:44

Arraial do Cabo - As inscrições para o processo seletivo simplificado de professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no Campus Arraial do Cabo, se encerram nesta sexta-feira (27). Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da instituição.

As vagas são destinadas às áreas de Computação, Letras e Educação Física. A seleção será composta por análise de currículo e entrevista, com contratação em regime de 40 horas semanais.

A remuneração varia conforme a titulação do candidato, podendo ir de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

Para participar, é necessário possuir formação compatível com a área pretendida, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, com o serviço militar, além de atender aos demais requisitos previstos em edital.

O documento completo, com todas as informações sobre requisitos, cronograma e etapas do processo seletivo, está disponível no site www.ifrj.edu.br

Campus Arraial do Cabo

Há 16 anos na Região dos Lagos, o IFRJ fica localizado em Arraial do Cabo, no bairro da Prainha. O Campus é reconhecido pelo ensino de qualidade e gratuito nos eixos de Tecnologia e Meio Ambiente, oferecendo uma educação verticalizada, do ensino técnico integrado ao ensino médio à pós-graduação. Para saber mais sobre o IFRJ e o Campus Arraial do Cabo, acesse nosso site.