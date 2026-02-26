Praia GrandeAscom
Arraial do Cabo terá novo esquema de trânsito na Praia Grande a partir de domingo (1º)
Alterações começam a partir das 18h e incluem proibição de estacionamento em ambos os lados da via em trechos específicos, além da readequação das vagas destinadas a carga e descarga
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Suspeito de estupro é preso em Arraial do Cabo com arma de fogo
Equipes se deslocaram até o bairro Praia dos Anjos, onde a vítima indicou o local onde o crime teria ocorrido
BBQ Festival promete três dias de churrasco, música e diversão em Arraial do Cabo
Evento no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos será realizado entre os dias 6 e 8 de março, com entrada gratuita e grandes shows de pop rock
Criança de 7 anos é mordida por cachorro que escapou de casa em Arraial do Cabo
Menino brincava na rua quando animal escapou do quintal vizinho; família registrou ocorrência na delegacia
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
