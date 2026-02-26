Praia Grande - Ascom

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que, a partir das 18h deste domingo (1º), entrará em vigor um novo esquema de ordenamento viário na Praia Grande. As alterações incluem proibição de estacionamento em ambos os lados da via em trechos específicos, além da readequação das vagas destinadas a carga e descarga.

As intervenções atingem as ruas Antônio Teixeira, Carlos Gomes e Epitácio Pessoa. O trecho impactado conecta a Avenida Hermes Barcelos à Avenida Liberdade, na região do Canal.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a principal finalidade das mudanças é viabilizar uma nova rota de ônibus circular, integrada à frota municipal. O novo trajeto permitirá que o transporte coletivo atenda diretamente prédios públicos e serviços essenciais, como a Policlínica, ampliando o acesso da população e promovendo maior eficiência na mobilidade urbana.

Entre as adequações previstas estão a criação de vagas de carga e descarga no início da Rua Epitácio Pessoa e na Travessa Miguel Ângelo, além da implantação de novas vagas nas ruas José Francisco e São Francisco de Assis. Também serão disponibilizadas vagas de estacionamento rápido, com limite de 15 minutos, na rotatória da Praia Grande, bem como espaços exclusivos para motocicletas, bicicletas e veículos elétricos.

A Prefeitura orienta moradores e visitantes a redobrarem a atenção à sinalização e às instruções dos agentes de trânsito, contribuindo para a organização do fluxo viário e a segurança de todos.