EscolaReprodução
Chuvas levam Prefeitura a suspender aulas e parte dos atendimentos de saúde em Arraial do Cabo
Medida preventiva vale para os turnos da tarde e da noite desta sexta-feira (27); serviços essenciais seguem em funcionamento
Suspeito de agiotagem com juros de até 30% ao mês em Arraial é capturado
Mandado por extorsão foi cumprido pela 132ª DP após investigação apontar esquema de empréstimos ilegais e ameaças a vítimas
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Denúncia anônima leva à prisão de dois suspeitos por tráfico em Praia Grande, Arraial do Cabo
A operação terminou com dois suspeitos presos e a apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares
IFRJ Campus Arraial do Cabo encerra nesta sexta (27) as inscrições para professor substituto
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da instituição. As vagas são destinadas às áreas de Computação, Letras e Educação Física
Arraial do Cabo terá novo esquema de trânsito na Praia Grande a partir de domingo (1º)
Alterações começam a partir das 18h e incluem proibição de estacionamento em ambos os lados da via em trechos específicos, além da readequação das vagas destinadas a carga e descarga
