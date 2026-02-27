Escola - Reprodução

EscolaReprodução

Publicado 27/02/2026 18:02

Arraial do Cabo - A sexta-feira (27) foi marcada por mudanças na rotina de educação e saúde em Arraial do Cabo. Em razão das chuvas intensas registradas no município e do risco à segurança da população, a Prefeitura anunciou a suspensão das aulas nos turnos da tarde e da noite, além da interrupção temporária de parte dos atendimentos da rede municipal de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a decisão tem caráter preventivo e busca preservar a integridade de estudantes, profissionais da área e familiares. As aulas deverão ser retomadas assim que houver melhora nas condições climáticas, seguindo orientações da Defesa Civil.

Na área da saúde, a suspensão atinge, durante a tarde desta sexta-feira, as Unidades Básicas de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e diversos serviços especializados. Entre eles estão o Centro de Doenças Infecciosas (CDI), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Centro Oftalmológico, o Centro Especializado em Reabilitação (CER), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a Casa do Autista e os setores de Vigilância.

A Prefeitura destacou que os atendimentos considerados essenciais seguem funcionando normalmente. Permanecem abertos o Hospital Geral, o Pronto-Socorro de Figueira, a Central de Exames e a Policlínica, assegurando assistência à população em casos de urgência e emergência.

As autoridades municipais orientam que os moradores evitem deslocamentos desnecessários enquanto persistirem as chuvas e procurem as unidades de emergência apenas em situações que realmente demandem atendimento imediato. A administração municipal segue monitorando as condições do tempo e poderá divulgar novas atualizações ao longo do dia.