Vitin, ex-vocalista da banda Onze:20Reprodução
Feira turística e cultural do Xaréu promove show de Vitin em Arraial do Cabo
Ex-vocalista da banda Onze:20 se apresenta na Praça Victorino Carriço neste sábado (28)
Mesmo em férias, Dr. Serginho coordena gabinete de crise após temporal em Cabo Frio
Prefeito monitora ocorrências on-line, mobiliza mais de 70 equipamentos e pode antecipar retorno caso cenário piore
Chuvas levam Prefeitura a suspender aulas e parte dos atendimentos de saúde em Arraial do Cabo
Medida preventiva vale para os turnos da tarde e da noite desta sexta-feira (27); serviços essenciais seguem em funcionamento
Suspeito de agiotagem com juros de até 30% ao mês em Arraial é capturado
Mandado por extorsão foi cumprido pela 132ª DP após investigação apontar esquema de empréstimos ilegais e ameaças a vítimas
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Denúncia anônima leva à prisão de dois suspeitos por tráfico em Praia Grande, Arraial do Cabo
A operação terminou com dois suspeitos presos e a apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares
