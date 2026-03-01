Vitin, ex-vocalista da banda Onze:20Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza mais uma edição da Feira Turística e Cultural do Xaréu neste sábado (28). O evento será na Praça Victorino Carriço, mais conhecida como Praça do Sindicato, no Centro, com programação voltada para cultura, gastronomia e entretenimento.
A feira começa às 18h e vai até 23h, reunindo exposição e venda de produtos, artesanato local e barracas de alimentação. Às 20h, o público poderá conferir o show de Vitin, ex-vocalista da banda Onze:20, artista que coleciona sucessos ao longo da carreira e promete animar a noite com um repertório que inclui grandes hits.