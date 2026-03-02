Ônibus - RCFM

ÔnibusRCFM

Publicado 02/03/2026 13:36 | Atualizado 02/03/2026 16:12

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo apresentou na manhã desta segunda-feira (2) a nova frota do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo. A partir das 12h, os ônibus começaram a circular oficialmente, marcando o início de uma nova etapa na mobilidade urbana do município. A equipe do Jornal acompanhou a apresentação, que contou com a presença de autoridades, técnicos e representantes das secretarias envolvidas.



Com a conclusão do processo licitatório, o transporte coletivo passa a ser administrado diretamente pelo poder público, encerrando décadas de operação exclusivamente privada. A principal mudança é a ampliação da frota, que passou de quatro para 12 ônibus, todos equipados com ar-condicionado, acessibilidade e motores menos poluentes, além de maior regularidade de horários.



De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino, o novo sistema absorve linhas antigas e cria novos trajetos para ampliar o atendimento à população. As antigas linhas 340 e 341 passam a operar como 701 e 702, enquanto outras três linhas foram implantadas para conectar o município de ponta a ponta, incluindo ruas internas dos distritos.



“Agora o morador consegue se deslocar entre bairros com integração. Com um único cartão, é possível pegar outro ônibus em uma direção diferente pagando apenas uma passagem. Além disso, a tarifa foi fixada em R$ 2, o que garante acesso e mais dignidade para a população”, explicou o secretário.



Maycon destacou ainda que a ampliação da frota foi resultado de um trabalho técnico extenso, conduzido por engenheiros do próprio município. Segundo ele, foram utilizados modelos nacionais de cálculo, como planilhas técnicas adotadas em diversas cidades brasileiras, até chegar a um formato viável e sustentável para Arraial do Cabo.



Além da ampliação do serviço, a prefeitura também avança na modernização dos meios de pagamento. Os horários das linhas já estão disponíveis no site oficial e nas redes sociais da prefeitura e da Mobilidade Urbana. Um aplicativo está em fase final de desenvolvimento e permitirá a recarga do cartão eletrônico e o pagamento da passagem pelo celular, por meio de QR Code.



A sustentabilidade é outro eixo central do novo sistema. A subsecretária de Meio Ambiente, Diana Cabral, destacou que o transporte coletivo tem impacto direto na redução da emissão de gases poluentes. Cada ônibus comporta mais de 40 passageiros, o que representa dezenas de carros a menos nas ruas.



“Um transporte coletivo eficiente concentra a emissão em um único veículo e substitui muitos automóveis individuais. Isso reduz a poluição, melhora a mobilidade e contribui para uma cidade mais sustentável”, afirmou. Ela lembrou ainda que o município desenvolve ações de reflorestamento e compensação ambiental em parceria com outras secretarias e empresas locais, como forma de mitigar os impactos da frota.



O planejamento das novas linhas levou em conta as demandas apresentadas pela população em audiências públicas. Arthur, integrante da equipe técnica responsável pelo projeto, explicou que as reivindicações foram analisadas e transformadas em novas rotas e horários. O modelo adotado prevê o pagamento por quilômetro rodado, independentemente da quantidade de passageiros, garantindo mais estabilidade ao sistema e melhor qualidade do serviço.



A integração com o turismo também foi considerada no projeto. O secretário de Turismo, Júnior Chuchu, explicou que os ônibus receberam identidade visual que representa os principais pontos da cidade e os eixos por onde as linhas circulam. Algumas rotas passam por orlas e áreas de interesse turístico, beneficiando visitantes, mas principalmente moradores e trabalhadores.



“Facilitar o deslocamento é essencial para o turismo, mas sobretudo para quem mora aqui e precisa trabalhar entre o distrito e o centro. Isso ajuda a fomentar o emprego e a economia local”, afirmou.



Durante a apresentação, o prefeito Marcelo Magno e o vice-prefeito Diego Silveira destacaram que o novo sistema representa um avanço significativo na qualidade do transporte público. Segundo eles, a frota oferece mais conforto, acessibilidade, horários definidos e tarifa social, além de permitir fiscalização direta por parte do município.



“A população ficou muito tempo sofrendo com ônibus lotados, sem ar-condicionado e sem horários fixos. Agora o transporte é municipal, com controle, cobrança e compromisso com a qualidade”, afirmou o prefeito. A administração municipal também ressaltou que as mudanças fazem parte de um conjunto maior de ações de ordenamento urbano, incluindo ajustes em áreas de estacionamento e circulação para melhorar o fluxo de veículos.



A expectativa é que os efeitos positivos sejam percebidos gradualmente no dia a dia da cidade, com mais mobilidade, segurança e previsibilidade para quem depende do transporte coletivo.



Linhas do Sistema Municipal de Transporte Público:

- Arraial x Pernambuca (via Figueira – 701)

- Arraial x Sabiá (via Figueira – 702)

- Centro x Praias (via Pontal/Vila – 703)

- CPRv x Parque das Garças (via Monte Alto – 704)

- Parque das Garças x Pernambuca (via Caiçara – 705)

O novo sistema garante integração entre bairros sem a necessidade de pagamento de uma segunda passagem e consolida uma mudança estrutural na mobilidade urbana de Arraial do Cabo.