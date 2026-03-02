Elemento é preso após golpear mulher - Reprodução

Publicado 02/03/2026 16:56

Arraial do Cabo - Uma ação integrada do CPROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) da Prefeitura de Arraial do Cabo e da Guarda Municipal resultou na prisão de um homem suspeito de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, na tarde deste domingo (1º), no distrito de Monte Alto.



A ocorrência foi registrada por volta das 16h35, na Avenida Doutor Cláudio Quintanilha. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Pronto Socorro de Figueira após ser atingida por golpe de faca.



Após apoio solicitado à equipe do CPROEIS, as guarnições iniciaram buscas e localizaram o suspeito, que havia fugido pela faixa de areia da praia. Ele foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 126ª DP, Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.



A ação contou com o apoio de equipes da Guarda Municipal, incluindo a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e o Grupamento de Operações com Cães (GOC).



Em casos de violência doméstica, denuncie. A rede de proteção está ativa e preparada para agir. Em Arraial do Cabo, o Centro Integrado de Operações (CIOSP) atende pelo número (22) 9 9700-0387. Já a Patrulha Maria da Penha conta com o WhatsApp (22) 9 8154-8286.