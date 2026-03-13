Operação policial resultou na captura de suspeito com mandado de prisão em aberto.Reprodução
A abordagem ocorreu no bairro Praia dos Anjos. O indivíduo, identificado pelas iniciais M. R. da S. S. (conhecido por “Sujeira”), possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
A prisão é fruto do constante monitoramento e troca de informações entre os órgãos de segurança municipais e estaduais. Segundo o registro da ocorrência, o acusado é apontado como integrante de uma organização criminosa.
O homem foi apresentado inicialmente na 132ª DP e, posteriormente, transferido para a central de flagrantes (126ª DP), onde o cumprimento do mandado foi formalizado. Ele permanece à disposição do sistema judiciário.
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