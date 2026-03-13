Operação policial resultou na captura de suspeito com mandado de prisão em aberto. - Reprodução

Operação policial resultou na captura de suspeito com mandado de prisão em aberto.Reprodução

Publicado 13/03/2026 14:50

Arraial do Cabo - Em uma operação de inteligência integrada, a Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, por meio do PROEIS, em conjunto com a 132ª DP e o 25º Batalhão da Polícia Militar, efetuou a prisão de um homem foragido da Justiça nesta quinta-feira (12).



A abordagem ocorreu no bairro Praia dos Anjos. O indivíduo, identificado pelas iniciais M. R. da S. S. (conhecido por “Sujeira”), possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



A prisão é fruto do constante monitoramento e troca de informações entre os órgãos de segurança municipais e estaduais. Segundo o registro da ocorrência, o acusado é apontado como integrante de uma organização criminosa.



O homem foi apresentado inicialmente na 132ª DP e, posteriormente, transferido para a central de flagrantes (126ª DP), onde o cumprimento do mandado foi formalizado. Ele permanece à disposição do sistema judiciário.