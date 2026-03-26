Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista do carro. - Reprodução

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista do carro.Reprodução

Publicado 26/03/2026 16:06

Arraial do Cabo - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã desta quinta-feira (26), na RJ-140, na altura da entrada da Praia do Pontal, em Arraial do Cabo.



De acordo com informações de testemunhas, a moto colidiu na lateral do veículo. Com o impacto, o motociclista ficou ferido. Ainda segundo relatos, ele teria sofrido uma fratura no braço e um ferimento na região do pescoço.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar da região.



Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista do carro. As circunstâncias do acidente também ainda não foram esclarecidas.

