Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista do carro.Reprodução
De acordo com informações de testemunhas, a moto colidiu na lateral do veículo. Com o impacto, o motociclista ficou ferido. Ainda segundo relatos, ele teria sofrido uma fratura no braço e um ferimento na região do pescoço.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar da região.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista do carro. As circunstâncias do acidente também ainda não foram esclarecidas.
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