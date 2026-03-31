O encontro, marcado por abraços apertados, emocionou familiares, amigos e os próprios agentes de segurança. - Reprodução

O encontro, marcado por abraços apertados, emocionou familiares, amigos e os próprios agentes de segurança.Reprodução

Publicado 31/03/2026 16:28

Arraial do Cabo - Para uma criança autista, o mundo pode ser um lugar de muitas adversidades. Luzes, cheiros e ruídos se misturam em uma sobrecarga sensorial que muitas vezes ergue muros na comunicação. Mas, para onde pequeno Nicolas, de 6 anos, esses muros caem quando ele encontra Bonnie, a Golden Retriever do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo.



No último sábado (28), a parceria entre o menino e a cadela ganhou um capítulo inesquecível. Atendendo a um pedido especial da mãe de Nicolas, a equipe do GOC levou Bonnie para uma visita surpresa durante a festa de aniversário do menino em Cabo Frio. O encontro, marcado por abraços apertados, emocionou familiares, amigos e os próprios agentes de segurança.



Nicolas e Bonnie se conheceram através do projeto de cinoterapia (terapia com auxílio de cães) desenvolvido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, em uma integração entre as secretarias de Segurança Pública, Educação e Saúde. O projeto utiliza o temperamento dócil e o treinamento especializado de cães como Bonnie para auxiliar no desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças da rede municipal.



“Quando a gente fala em segurança, as pessoas logo pensam em viaturas e patrulhamento. Mas, para mim, isso vai além, e se confirma quando a mãe de uma criança autista olha para a nossa equipe e sente que pode confiar, que o Estado está ali para abraçar o filho dela”, afirma a Secretária de Segurança Pública, Magda Fraga.



A presença de uma guarnição policial em um aniversário infantil pode causar estranheza para alguns, mas a missão do GOC vai além do patrulhamento. A segurança pública moderna atua com a integração social.



A cinoterapia abre portas, sendo capaz de alcançar resultados mesmo em situações em que a medicina tradicional enfrenta desafios.