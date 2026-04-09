A ação ocorreu no bairro Caiçaras, em Arraial do Cabo. - Reprodução/

A ação ocorreu no bairro Caiçaras, em Arraial do Cabo.Reprodução/

Publicado 09/04/2026 13:17

Arraial do Cabo - Agentes da 77ª Delegacia de Polícia de Icaraí prenderam, na manhã desta terça-feira (7), um homem com mandado de prisão por homicídio. A ação ocorreu no bairro Caiçaras, em Arraial do Cabo.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi coordenada pelo delegado titular Cláudio Otero Ascoli, após levantamento de dados com apoio do setor de inteligência da Polícia Federal em Macaé.

Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara Criminal de Aracaju, em Sergipe, pelo crime de homicídio.

Após a localização, os agentes efetuaram a prisão e encaminharam o homem para a Delegacia de Icaraí, em Niterói. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.