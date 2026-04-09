De acordo com o município, as guias de pagamento podem ser emitidas de forma online, por meio do site oficial da prefeitura.Reprodução
Na mesma data, também vence a terceira parcela para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do imposto, que pode ser feito em até 10 vezes.
De acordo com o município, as guias de pagamento podem ser emitidas de forma online, por meio do site oficial da prefeitura, ou pelo serviço virtual Xareuzinho, disponível via WhatsApp pelo número (22) 99998-8566. Já os contribuintes que preferirem atendimento presencial podem procurar a sede da Secretaria de Administração Tributária, localizada na Avenida da Liberdade, no Centro, para solicitar o carnê físico.
O calendário de vencimentos segue ao longo do ano, com a quarta parcela prevista para o dia 11 de maio e as demais com vencimentos mensais até novembro.
A prefeitura orienta os contribuintes a ficarem atentos aos prazos para evitar a incidência de juros e multas
Calendário do IPTU 2026
Cota única -5% de desconto – vencimento em 10/04/2026
Parcelamento
• 4ª parcela – 11/05/2026
• 5ª parcela – 10/06/2026
• 6ª parcela – 10/07/2026
• 7ª parcela – 10/08/2026
• 8ª parcela – 10/09/2026
• 9ª parcela – 09/10/2026
• 10ª parcela – 10/11/2026
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