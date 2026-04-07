Os participantes poderão atuar em atividades de monitoramento de fauna marinha e terrestre. - Produção

Os participantes poderão atuar em atividades de monitoramento de fauna marinha e terrestre.Produção

Publicado 07/04/2026 12:58

Arraial do Cabo - A Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental) abriu inscrições para o Programa de Voluntariado em projetos de pesquisa e educação ambiental. O período de inscrição vai de 6 a 20 de abril. O edital está disponível no Diário Oficial nº 1638/2026.

De acordo com a fundação, os participantes poderão atuar em atividades de monitoramento de fauna marinha e terrestre, coleta e organização de dados científicos, apoio em atividades de campo, educação ambiental em escolas e comunidades, elaboração de relatórios técnicos, apoio em eventos e campanhas ambientais, triagem e análise de amostras ambientais e apoio em comunicação e divulgação científica.

Segundo o chamamento, podem participar pessoas a partir de 18 anos que tenham disponibilidade para atividades presenciais e/ou remotas e que estejam matriculadas em curso técnico, graduação ou pós-graduação nas áreas de Gestão Ambiental, Biologia, Oceanografia, Comunicação, Ecologia, Geografia, Turismo, Engenharia Ambiental, Ciências Ambientais ou áreas correlatas. As inscrições devem ser feitas por meio do link disponibilizado pela Funtec Ambiental.