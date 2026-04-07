Os participantes poderão atuar em atividades de monitoramento de fauna marinha e terrestre.Produção
Funtec de Arraial abre inscrições para voluntários em projetos ambientais
Edital prevê atuação em monitoramento, atividades de campo, apoio técnico e ações em escolas e comunidades
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Suspeita de agressão foi identificada pela equipe de enfermagem do Hospital Geral de Arraial do Cabo, que acionou a polícia após notar lesões incompatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis
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