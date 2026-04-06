A iniciativa chamou a atenção de quem passava pelo local e emocionou familiares e profissionais envolvidos. - Reprodução

A iniciativa chamou a atenção de quem passava pelo local e emocionou familiares e profissionais envolvidos.Reprodução

Publicado 06/04/2026 14:24

Arraial do Cabo - Um pedido simples, mas cheio de significado, transformou o aniversário de uma aluna da rede municipal em um momento inesquecível em Arraial do Cabo.

A estudante Gabrielly Vicente decidiu comemorar seus 20 anos de uma forma diferente, queria andar em uma viatura da Ronda Escolar. E foi exatamente isso que aconteceu na última quinta-feira (2), quando agentes da Secretaria de Segurança Pública organizaram um passeio especial pela Avenida da Liberdade.

A ação foi além de uma surpresa de aniversário. Gabrielly, que tem deficiência intelectual, já mantém um vínculo com a equipe no ambiente escolar. O passeio acabou sendo uma forma de fortalecer essa relação construída no dia a dia.

Durante o trajeto, a aluna foi acompanhada pelos agentes, que participaram ativamente da celebração. A iniciativa chamou a atenção de quem passava pelo local e emocionou familiares e profissionais envolvidos.

Segundo a guarda municipal Suelen Farias, o gesto representa o cuidado contínuo com os alunos. “No dia a dia, estamos sempre atentos às necessidades dela. Esse momento foi uma forma de mostrar que ela pode contar com a gente em todas as situações”, destacou.

A secretária de Segurança Pública, Magda Fraga, também ressaltou o papel da escola e das equipes no processo de inclusão. Para ela, ações como essa mostram que o acolhimento vai além das atividades pedagógicas.