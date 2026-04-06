A iniciativa chamou a atenção de quem passava pelo local e emocionou familiares e profissionais envolvidos.Reprodução
Aluna realiza sonho e comemora aniversário com viatura em Arraial do Cabo
Ação da Ronda Escolar ocorreu na Avenida da Liberdade, na última quinta (2)
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Daniela Soares inaugura Praça dos Pescadores e reforça pesca em Araruama
Nova estrutura na Pontinha amplia condições de trabalho, impulsiona economia local e fortalece agenda social da gestão
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Suspeita de agressão foi identificada pela equipe de enfermagem do Hospital Geral de Arraial do Cabo, que acionou a polícia após notar lesões incompatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis
Abril Azul mobiliza autoridades e reforça políticas de inclusão em Arraial
Iluminação do pórtico e aniversário da Casa do Autista evidenciam avanço no atendimento e articulação entre secretarias
Jiboia é encontrada e mobiliza Guarda Ambiental em Arraial do Cabo
Animal silvestre foi encontrado na sala de estar e retirado com segurança; ninguém ficou ferido
Medalha Sheila Atalla une homenagem e bastidores da política local na Câmara aldeense
Entre as mulheres homenageadas estão a jornalista Renata Cristiane, a médica Melania Hoffman e a deputada federal Laura Carneiro
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