A cobra foi encontrada alojada na poltrona da sala, surpreendendo o proprietário do imóvel. - Reprodução

A cobra foi encontrada alojada na poltrona da sala, surpreendendo o proprietário do imóvel.Reprodução

Publicado 02/04/2026 09:54

Arraial do Cabo - Uma cobra foi resgatada de dentro do sofá de uma residência no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, na manhã desta quarta-feira (1º). O caso, que assustou o morador, terminou sem feridos.



De acordo com a Guarda Marítima e Ambiental, o animal era uma jiboia (Boa constrictor), espécie não peçonhenta. A cobra foi encontrada alojada na poltrona da sala, surpreendendo o proprietário do imóvel.



Segundo o chefe da Guarda Marítima e Ambiental, Leonardo Sandro, a ocorrência chamou atenção pela coincidência com o Dia da Mentira. “Hoje, dia 1º de abril, o que parece mentira, mas foi real. Tivemos o chamado de uma visita de uma cobra na residência de uma pessoa”, relatou.



Apesar do susto, ele reforçou que não havia motivo para pânico. “É um animal que temos que ter cuidado, mas não há necessidade de desespero. A jiboia é considerada não agressiva ao ser humano”, explicou.



A equipe realizou o resgate com segurança e devolveu o animal ao habitat natural. A orientação é que, ao se deparar com cobras ou outros animais silvestres, a população mantenha distância e acione imediatamente os órgãos ambientais do município.



Casos como esse não são incomuns na cidade, que possui áreas verdes e vegetação próximas a residências, favorecendo o aparecimento desses animais.