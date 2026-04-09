Com base na denúncia, os agentes seguiram até o endereço e realizaram uma varredura no estabelecimento. - Reprodução/

Com base na denúncia, os agentes seguiram até o endereço e realizaram uma varredura no estabelecimento.Reprodução/

Publicado 09/04/2026 14:09

Arraial do Cabo - Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (8) após ser flagrado utilizando uma pousada como ponto de armazenamento de entorpecentes em Arraial do Cabo. A ação ocorreu por volta das 11h30, na Rua Fernando Melo, em Vila Canaã, e resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e material para endolação.

De acordo com a ocorrência, equipes do CPROEIS de Arraial do Cabo, junto com o PATAMO da 6ª Companhia e o comando da unidade, receberam uma informação de inteligência apontando que um homem ligado ao tráfico do município estaria escondendo cargas de entorpecentes em uma pousada da região.

Com base na denúncia, os agentes seguiram até o endereço e realizaram uma varredura no estabelecimento. Durante as buscas – autorizadas e acompanhadas pelo gerente da pousada – os policiais encontraram o material entorpecente no quarto utilizado pelo suspeito.

Foram apreendidos 135 buchas de maconha, dois tabletes de maconha prensada destinados à endolação, sete pinos de cocaína, duas balanças de precisão, 300 sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes e um aparelho celular.

O acusado, identificado pelas iniciais P.C.A.C.F., de 34 anos, foi encaminhado para a 132ª DP, e posteriormente na 125° DP ( Delegacia de área ) onde o mesmo permaneceu preso no ART.33 da Lei 11.343/06.