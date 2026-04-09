Com base na denúncia, os agentes seguiram até o endereço e realizaram uma varredura no estabelecimento.Reprodução/
Homem é preso por tráfico após esconder drogas em pousada em Arraial do Cabo
A ação ocorreu por volta das 11h30, na Rua Fernando Melo, em Vila Canaã, e resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e material para endolação
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