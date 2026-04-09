Operação recolhe estruturas instaladas de forma irregular em área de praia - Reprodução/

Operação recolhe estruturas instaladas de forma irregular em área de praiaReprodução/

Publicado 09/04/2026 14:22

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização (SEMOPF) de Arraial do Cabo realizou, na tarde desta quarta-feira (8), uma ação de fiscalização na Praia do Pontal, que resultou na apreensão de materiais instalados de forma irregular em espaço público.



Durante a operação, os agentes identificaram uma geladeira utilizada para armazenamento de gelo, além de outros equipamentos, todos sem autorização para uso em área pública, em desacordo com a legislação municipal.



A Secretaria reforça que a utilização de quaisquer estruturas ou equipamentos em praias, praças e demais logradouros públicos deve ser previamente autorizada. A medida é vista como essencial para colaborar com o ordenamento urbano, a segurança dos frequentadores e a preservação ambiental do município.



Todo o material apreendido foi encaminhado ao Depósito Público Municipal, e o termo de apreensão foi devidamente lavrado pelo fiscal de plantão. Até o momento, não foram identificados os responsáveis pela infração.



A SEMOPF segue atuando de forma contínua em ações de fiscalização e orientação, com o objetivo de manter a organização dos espaços públicos e assegurar o cumprimento das normas vigentes.



Denúncias sobre o ordenamento de Arraial do Cabo podem ser feitas pelo WhatsApp: (22) 99705-5026.