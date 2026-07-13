Carro quase atingiu homem na calçada - Região dos Lagos Notícias

Carro quase atingiu homem na calçadaRegião dos Lagos Notícias

Publicado 13/07/2026 17:05

Arraial do Cabo - Um carro desgovernado atingiu um veículo que estava estacionado e provocou danos à fachada de uma loja na madrugada deste domingo (12), no trevo que dá acesso ao Centro de Arraial do Cabo.

De acordo com as informações, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o carro estacionado. Com a força da colisão, o veículo foi arremessado contra o blindex da loja Luizinho Auto Peças, quebrando o vidro da fachada.

Câmeras de segurança flagaram o momento em que o carro atingiu o estabelecimento. Um homem estava deitado na calçada e por pouco não foi atingido. Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido.

O acidente causou apenas danos materiais. O motorista se responsabilizou pelos prejuízos causados ao veículo estacionado e à loja, e a situação já está sendo resolvida entre as partes.