Carro quase atingiu homem na calçadaRegião dos Lagos Notícias
Carro desgovernado atinge veículo estacionado e atinge loja em Arraial
Batida aconteceu na madrugada deste domingo (12); ninguém ficou ferido e prejuízos serão ressarcidos
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Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
Corpo é encontrado dentro de porta-malas de carro em Arraial do Cabo
Veículo foi localizado em uma rua sem saída após movimentação suspeita na região; polícia investiga o caso
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