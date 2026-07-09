Veículo foi localizado em uma rua sem saída Foto: Reprodução
Corpo é encontrado dentro de porta-malas de carro em Arraial do Cabo
Veículo foi localizado em uma rua sem saída após movimentação suspeita na região; polícia investiga o caso
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Fiscalização verifica obras irregulares em Monte Alto, Arraial do Cabo
Ação conjunta verifica ocupações e imóveis que podem estar em desacordo com a legislação e a demarcação oficial
Arraial do Cabo oferece cursos gratuitos em parceria com FAETEC
Iniciativa da FAETEC conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Programa QualificaTur
Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
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