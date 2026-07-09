Veículo foi localizado em uma rua sem saída - Foto: Reprodução

Veículo foi localizado em uma rua sem saída Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 15:21

Um corpo foi encontrado dentro do porta-malas de um carro abandonado na noite do último domingo (5), em uma rua de Arraial do Cabo. O veículo estava em uma via sem saída, em frente ao depósito da Guarda Municipal, e foi localizado após levantar suspeita pela movimentação na região.

Segundo informações, o automóvel teria sido visto circulando diversas vezes pelo local, o que levou agentes da GM a serem acionados. Ao chegarem, as equipes acompanharam o veículo entrando em uma rua sem saída e, pouco depois, encontraram o carro parado e sem ocupantes.

Durante a averiguação, foi localizado um corpo dentro do porta-malas, além de uma pá e uma enxada no interior do veículo.

Após a realização da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e será investigado pelas autoridades responsáveis, que deverão apurar as circunstâncias da ocorrência.