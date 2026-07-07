FiscalizaçãoAscom
Operação fiscaliza voos de paramotor sem autorização em Arraial do Cabo
Ação ocorreu nas regiões do Campinho e da Lagoa Vermelha e verificou pousos R decolagens dentro da unidade de conservação
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
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Ação ocorreu nas regiões do Campinho e da Lagoa Vermelha e verificou pousos R decolagens dentro da unidade de conservação
Praia de Arraial do Cabo é eleita uma das 50 melhores do planeta
Cenário de águas cristalinas e areia branca garantiu à praia do Pontal do Atalaia um lugar entre os destinos mais paradisíacos do mundo
Polícia encontra tonel com mais de 2 mil cápsulas de cocaína em Arraial do Cabo
Ao todo, foram apreendidas 2.032 cápsulas de cocaína, 200 unidades de ice e 720 pedras de crack
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
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