Piguins encontrados mortos na em Arraial do Cabo e Saquarema - Foto: Reprodução

Piguins encontrados mortos na em Arraial do Cabo e SaquaremaFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 16:10

Dois pinguins-de-Magalhães foram encontrados mortos em menos de 48 horas em praias da Região dos Lagos. O primeiro caso foi registrado na quarta-feira (1), em Arraial do Cabo. Já na manhã desta quinta-feira (2), outro animal da mesma espécie foi localizado sem vida na faixa de areia da praia de Jaconé, na altura da Rua 96, em Saquarema.

Os registros acontecem justamente no período em que começa a temporada de passagem dos pinguins-de-Magalhães pelo litoral do Sudeste brasileiro. Entre os meses de junho e setembro, é comum que esses animais apareçam nas praias da região durante a migração que fazem a partir da Patagônia, no sul da Argentina e do Chile, em busca de alimento e de águas mais quentes.

Ao longo desse percurso, muitos chegam ao litoral debilitados, desidratados ou feridos. Alguns acabam não resistindo e são encontrados já sem vida nas faixas de areia.

Quando um pinguim é encontrado vivo na praia, a orientação é não tocar no animal, não tentar devolvê-lo ao mar e manter pessoas e animais domésticos afastados. O recomendado é acionar os órgãos ambientais ou equipes responsáveis pelo resgate, para que o animal receba o atendimento necessário.