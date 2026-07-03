Piguins encontrados mortos na em Arraial do Cabo e SaquaremaFoto: Reprodução
Dois pinguins são encontrados mortos em praias da Região dos Lagos em menos de 48 horas
Casos foram registrados em Arraial do Cabo e Saquarema durante o período de migração da espécie pelo litoral brasileiro
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