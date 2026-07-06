Drogas apreendidas na ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas na açãoPolícia Militar

Publicado 06/07/2026 17:24

Arraial do Cabo - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas escondidas em uma área de mata no Sabiá, em Arraial do Cabo, no sábado (4). Nenhum suspeito foi encontrado durante a ação.

De acordo com o 25º BPM, equipes da PATAMO receberam informações de que integrantes do tráfico estariam utilizando o local para esconder entorpecentes. Com base na denúncia, os policiais realizaram buscas na região e localizaram um tonel enterrado contendo o material ilícito.

Ao todo, foram apreendidas 2.032 cápsulas de cocaína, 200 unidades de ice e 720 pedras de crack. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 132ª DP, onde a ocorrência foi registrada.