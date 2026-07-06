Arraial do Cabo - Reprodução

Arraial do Cabo Reprodução

Publicado 06/07/2026 17:31

Arraial do Cabo - A Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, conquistou reconhecimento internacional ao ser incluída na lista das 50 melhores praias do mundo em 2026, elaborada pela World’s 50 Best Beaches. Famosa pelas águas em tons de azul-turquesa, areia branca e paisagens de tirar o fôlego, a praia passa a figurar entre alguns dos destinos litorâneos mais admirados do planeta.

A conquista reforça a posição de Arraial do Cabo como um dos principais destinos turísticos do Brasil e fortalece a imagem da Região dos Lagos no mercado internacional. O reconhecimento chega em um momento de expansão do turismo estrangeiro no Estado do Rio de Janeiro.

Dados divulgados pelo Governo do Estado apontam que, entre janeiro e maio deste ano, o Rio recebeu cerca de 1,2 milhão de visitantes internacionais, o maior número já registrado para o período.

Os turistas argentinos seguem liderando esse fluxo, com aproximadamente 450 mil visitantes nos cinco primeiros meses do ano. Eles também estão entre os públicos que mais procuram destinos da Região dos Lagos, como Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio.

Reconhecimento amplia visibilidade de Arraial do Cabo

Um dos cartões-postais mais famosos do litoral fluminense, o Pontal do Atalaia é conhecido pelos mirantes naturais, pelas águas cristalinas e pelo cenário que atrai milhares de visitantes durante todo o ano.

Ao integrar o ranking da World’s 50 Best Beaches, a praia ganha ainda mais projeção no cenário internacional, fortalecendo o turismo na cidade e contribuindo para ampliar o interesse de visitantes estrangeiros pela Região dos Lagos ao longo de 2026.