Arraial do Cabo Reprodução
Praia de Arraial do Cabo é eleita uma das 50 melhores do planeta
Cenário de águas cristalinas e areia branca garantiu à praia do Pontal do Atalaia um lugar entre os destinos mais paradisíacos do mundo
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Polícia encontra tonel com mais de 2 mil cápsulas de cocaína em Arraial do Cabo
Ao todo, foram apreendidas 2.032 cápsulas de cocaína, 200 unidades de ice e 720 pedras de crack
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
Dois pinguins são encontrados mortos em praias da Região dos Lagos em menos de 48 horas
Casos foram registrados em Arraial do Cabo e Saquarema durante o período de migração da espécie pelo litoral brasileiro
Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
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