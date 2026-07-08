Faetec Arraaial do Cabo - Divulgação

Faetec Arraaial do CaboDivulgação

Publicado 08/07/2026 17:38 | Atualizado 08/07/2026 17:39

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Programa QualificaTur, apoia a oferta de novos cursos gratuitos de qualificação profissional promovidos pela FAETEC e voltados à população cabista. As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira (10) e seguem até o dia 19 de julho, ou até o preenchimento das vagas disponibilizadas pela FAETEC. Os interessados poderão se inscrever de forma presencial, na unidade da FAETEC Arraial, ou online, por meio do site oficial da instituição.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de capacitação, fortalecer a mão de obra local e preparar profissionais para atuar em diferentes segmentos, especialmente aqueles ligados ao turismo, um dos principais pilares da economia do município.

Estão sendo oferecidas vagas para os cursos de Espanhol – Básico I, Inglês – Iniciante, Agente de Recepção e Organizador de Eventos, contribuindo para a qualificação de profissionais e de pessoas que desejam ingressar ou se aperfeiçoar no mercado de trabalho.

As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial, na unidade da FAETEC Arraial, localizada na Prainha (no mesmo prédio do CEJA), ou online, por meio do site oficial da FAETEC: https://www.faetec.rj.gov.br/ . Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar cópias do documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência.

Os cursos serão oferecidos nos seguintes dias e horários: Espanhol – Básico I, às segundas-feiras, das 9h às 12h ou das 18h às 21h; Inglês – Iniciante, às quintas-feiras, das 9h às 12h; Agente de Recepção, às terças-feiras, das 14h às 17h; e Organizador de Eventos, às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h.

A parceria entre a Prefeitura de Arraial do Cabo e a FAETEC reforça o compromisso com a qualificação profissional e o desenvolvimento do turismo local, oferecendo novas oportunidades de formação e contribuindo para o fortalecimento da economia e da empregabilidade no município.