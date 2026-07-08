Faetec Arraaial do CaboDivulgação
Arraial do Cabo oferece cursos gratuitos em parceria com FAETEC
Iniciativa da FAETEC conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Programa QualificaTur
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Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
Operação fiscaliza voos de paramotor sem autorização em Arraial do Cabo
Ação ocorreu nas regiões do Campinho e da Lagoa Vermelha e verificou pousos R decolagens dentro da unidade de conservação
Praia de Arraial do Cabo é eleita uma das 50 melhores do planeta
Cenário de águas cristalinas e areia branca garantiu à praia do Pontal do Atalaia um lugar entre os destinos mais paradisíacos do mundo
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