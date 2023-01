Obra da nova quadra está em estágio avançado - Divulgação

Publicado 20/01/2023 12:50

Por meio da Secretaria de Obras Públicas, a prefeitura de Barra do Piraí está avançando na construção da nova quadra do distrito de Ipiabas. Anteriormente localizada na praça Irineu Mendonça, onde hoje está o Avião do Metaverso, a quadra foi completamente desmontada e está sendo reerguida a 500 metros do centro do distrito. O novo local possui dois acessos, um pela RJ-137 e outro pela rua Elza Freitas Tinoco.

“Mais uma obra está se tornando realidade. A cidade de Barra do Piraí está, sem dúvidas, vivendo um de seus melhores momentos no quesito de obras públicas. Nessa vertente, já reinauguramos a praça, com área de lazer, e, em breve, faremos o mesmo com a quadra. Mais uma vez, honramos o nosso compromisso com a população. Muitos disseram que haveria perdas para os moradores, com os investimentos no Circuito Turístico, porém está acontecendo o contrário, e estamos provando nosso comprometimento com a população a cada dia mais”, disse o prefeito de Barra, Mario Esteves.

Também como parte das mudanças em Ipiabas, a praça Levi Cardoso, conhecida como praça do Parquinho, foi desmontada e deslocada para uma área mais central do distrito e inaugurada no dia 27 de dezembro de 2022. Ainda segundo dados da Secretaria de Obras, vários trabalhos estão sendo realizados em outros pontos do município, tais como a construção e ampliação da Escola Peixinho Dourado (Califórnia), construção da Creche anexa à Escola General Olívio (Vargem Alegre), construção da Casa dos Sonhos na praça Irineu Mendonça, também conhecida como praça do Avião, reforma da Estação de Ipiabas e a construção de um setor de eventos, construção do CRAS-Areal e construção e ampliação do Posto de Saúde Dorândia



“Estamos pegando firme na realização dessa obra da nova quadra poliesportiva do distrito de Ipiabas. Nós ainda conseguimos recuperar e reaproveitar várias peças da antiga construção. Além disso, nós ainda temos vários outros trabalhos em andamento no município e que são de suma importância. São obras de infraestrutura, equipamentos públicos, escolas, creches, postos de saúde, pavimentação, e outras. Estamos tentando realizar tudo que uma cidade precisa. Não dá para atender todos os bairros e distritos de uma só vez, mas o objetivo é fazer chegar o desenvolvimento, o bem-estar, o lazer, e educação em todos os cantos da cidade”, disse o secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas.