Torneio beneficente será realizada entre 18h e 22h - Divulgação

Torneio beneficente será realizada entre 18h e 22hDivulgação

Publicado 23/01/2023 23:38

Fortemente afetado pela cheia do rio Paraíba do Sul no último dia 7, o bairro do Lago Azul, em Barra do Piraí, será foco de uma campanha de arrecadação nesta terça (24), durante os jogos de futsal no Ginásio Dr. Jacyr Abbud (Ginásio do Matadouro), entre 18h e 22h. A prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, pede que cada pessoa que for acompanhar os jogos leve um item de higiene pessoal para colaborar com as cerca de 35 famílias que estão desalojadas e sendo assistidas Secretaria de Assistência Social. A

“Idealizamos esse torneio beneficente junto com o professor Bakura, que nos procurou trazendo ideias para formulação desse jogo. É gratificante poder ajudar as pessoas através do esporte, afinal, sem dúvidas, práticas esportivas tem o potencial de mudar vidas”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa. Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, todo o possível está sendo feito para reduzir os efeitos das cheias no rio Paraíba do Sul e suas consequências na vida dos habitantes: “Não estamos medindo esforços para ajudar as pessoas que foram afetadas pelas cheias do rio. Portanto, eventos como esse são extremamente importantes para que possamos cada vez mais auxiliar as famílias. Garanto que comprometimento e empenho não faltarão, seguiremos sempre juntos”.