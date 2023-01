Membros das duas Controladorias se reuniram semana passada - Divulgação

Membros das duas Controladorias se reuniram semana passadaDivulgação

Publicado 30/01/2023 15:50

Na última quarta (24), a Controladoria Geral de Barra do Piraí fez uma visita institucional à Controladoria Geral de Niterói, com objetivo de realizar uma troca de experiências por meio da partilha de ações e práticas desenvolvidas pela Secretaria. Durante a reunião, foram feitas observações sobre o papel do núcleo de Auditoria Governamental e como ele exerce suas atividades de consultoria, tendo como finalidade assessorar à administração e a agregação de valor aos órgãos ou entidades do município de Niterói.

A Controladoria Geral daquele município também falou sobre os meios utilizados para atender a certos aspectos do governo, apresentando ferramentas que conseguem auxiliar em questões referentes à transparência das auditorias e na comunicação entre a Controladoria e os auditados, e como todos esses elementos são importantes aliados no exame da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.



O controlador geral do município, Wendel Caruzo, declarou os benefícios do encontro e como ele somou muito a ambas as partes envolvidas. “A visita institucional foi excelente. A troca de conhecimentos estabelecida foi muito agradável e esclarecedora. Foi uma tarde muito produtiva e, com certeza, aprendemos muito com a CGM”, disse o secretário. “Buscar por parceiras em prol do desenvolvimento e do conhecimento é algo que sempre buscamos. Parabenizo a Controladoria Municipal e agradeço à calorosa recepção da Controladoria Geral de Niterói. Com certeza, a visita gerará frutos para ambas as partes e também para a população”, disse o prefeito Mario Esteves.