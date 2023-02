Evento reuniu profissionais e comunidade local - Divulgação

Publicado 02/02/2023 14:10

A prefeitura de Barra do Piraí, através das Secretarias de Comunicação Social, Assistência Social, Saúde e Educação, promoveu roda de conversa sobre a saúde mental na tarde de terça (31), reunindo a comunidade do Lago Azul. O evento, realizado na Escola Municipal Cortines Cerqueira, serviu como reunião terapêutica em alusão ao “Janeiro Branco”, mês de conscientização sobre transtornos mentais.

Entre os assuntos tratados, estiveram as lutas e a desordem emocional que o mundo moderno traz com a rapidez nas informações. Psicólogos, assistentes sociais e enfermeiras deram suporte aos assistidos. “Decidimos criar essa roda de conversa para ouvir a população, não somente com relação ao que aconteceu no Lago Azul, mas principalmente no tocante à saúde mental. Hoje vivemos num mundo muito tecnológico, que acaba ficando artificial, pueril e rápido. Quem sofre com esse mundo moderno é a nossa mente, que precisa pensar a todo instante em como manter ou reconquistar a serenidade”, disse a secretária de Comunicação Social de Barra do Piraí, América Tereza do Nascimento.

“A desordem emocional está aí. Vivemos esse enfrentamento a todo instante, sejam as crianças – ansiosas como nunca; os adolescentes, que vivem com pressa; os jovens, que pensam num futuro melhor; ou a classe daqueles que se dizem maduros ou com experiência. A vivência é algo diário, independentemente de ser de um fato ou outro. O que pode ser irrelevante pra uma pessoa, pra outra é de extrema urgência. Daí, devemos cuidar dessa parte de nosso corpo: a mente”, ressaltou o prefeito Mario Esteves.