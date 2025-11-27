O RJ Para Todos ofereceu serviços para a população do bairro Califórnia - Foto: Rayná Andrelino/Secom

O RJ Para Todos ofereceu serviços para a população do bairro CalifórniaFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 27/11/2025 15:12

Barra do Piraí - O vereador Macrei comemorou o resultado da edição do RJ Para Todos realizada nesta quarta-feira (26) no distrito da Califórnia. Autor da solicitação que garantiu a vinda do programa, o parlamentar destacou que a ação ultrapassou a marca de mil atendimentos, beneficiando moradores de um dos distritos mais populosos de Barra do Piraí.

Realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, o RJ Para Todos ofereceu emissão de documentos, orientações do Procon, carteira de trabalho digital, acesso a vagas de emprego e outros serviços essenciais, tudo sem que a população precisasse se deslocar até o Centro, distante quase 30 quilômetros.

Macrei enfatizou o esforço conjunto que possibilitou a ação. “Esse programa é fundamental para quem precisa de documentação e serviços sem sair do bairro. Fico muito satisfeito em ver mais de mil atendimentos aqui na Califórnia. Quero agradecer à nossa prefeita Katia Miki, que abraçou essa ideia, e ao deputado estadual Munir Neto, um grande parceiro da cidade que tem contribuído para trazer melhorias reais para o nosso distrito”, afirmou.

O vereador também destacou a presença e o comprometimento do deputado com o município.

“O deputado Munir gosta demais de Barra do Piraí. Em 11 meses, já trouxe seis edições do RJ Para Todos e, pela terceira vez, está aqui com a gente na Califórnia. É uma parceria vitoriosa. O que nós prometemos está sendo cumprido”, ressaltou.

Decoração de Natal inédita no distrito

Após o sucesso da ação, o vereador comemorou outra novidade aguardada pelos moradores: a primeira decoração oficial de Natal na história da Califórnia. A prefeitura iniciou a montagem de uma árvore de Natal, que será acompanhada de uma casinha do Papai Noel, criando um novo ponto de encontro para as famílias do distrito.

Macrei acompanhou a instalação e agradeceu o empenho das equipes. “Estamos aqui acompanhando a montagem da nossa árvore de Natal pela primeira vez no distrito. A prefeita Katia Miki está proporcionando esse momento histórico para a Califórnia. As famílias vão poder tirar fotos, levar as crianças para a casinha do Papai Noel, algo que nunca tivemos aqui”, disse.

O vereador também contou que a decoração vai se estender para outos pontos do distrito. “As ávores e o o Bairro de Fátima também vão receber pontos de iluminação. A entrada da Califórnia vai ficar linda. Nosso trabalho está sendo feito e só temos a agradecer à prefeita e a toda equipe”, completou.