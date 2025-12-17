Serviço passa a contar com 14 rotas, divididas em dois itinerários - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 17:10

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, anunciou nesta quarta-feira (17) as novas rotas da coleta de lixo da cidade. Com a alteração, o município passa a contar com 14 itinerários diferentes, que irão garantir a eficiência e a qualidade do serviço.

Todo esse processo de reorganização dos serviços foi resultado de uma análise detalhada da logística e da funcionalidade do trabalho, garantindo que a coleta seja melhor orientada e direcionada. O secretário municipal de Serviços Públicos, Roger Machado, destacou que sua equipe se debruçou sobre as possíveis rotas para que fosse definida a melhor programação.

“Nossa equipe da Secretaria de Serviços Públicos se debruçou nos estudos de planejamento para que pudéssemos definir a melhor rota para a coleta de resíduos sólidos. Sabemos que este é um dos principais serviços de competência da administração pública, por isso, garanto a todos os barrenses que estamos trabalhando dia e noite para que ele seja executado da melhor forma possível”, disse Roger.

Para a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, essa reorganização representa uma evolução significativa desse serviço nos últimos anos, lembrando a situação caótica na qual a coleta de lixo foi encontrada quando sua gestão assumiu no início deste ano.

“Quando assumimos, a coleta de lixo se encontrava em uma situação caótica no município. Com muito trabalho, conseguimos avançar de maneira visível em relação aos últimos anos. Tenho certeza de que, com essa reorganização, iremos garantir ainda mais eficácia”, apontou a prefeita.

A coleta de lixo passa a ser dividida em dois roteiros:

ROTEIRO DE TERÇA, QUINTA E SÁBADO

ROTA 1

Areal – Italiano – Muqueca – Maracanã – Rua da Nafil – Rua Itaguaí – Rua do Senai

ROTA 2

Repasse no Centro – Vargem Grande – Rua Ecológica – Caeira Velha – Santo Cristo – Carvão – Medianeira – Cristiano Otoni – Morro do Gama – Asilo – Boa Sorte

ROTA 3

Califórnia (Central) – Rua 1 a 25 – Ciep – Reta – Rica – Fábricas na Rodovia 393

ROTA 4

Turvo (Terça e Sábado) – Dorândia – Vargem Alegre – Bomba de Areia – Landim – Aldeia das Águas

ROTA 5

Reta da ponte Metálica – Belvedere – Santa Bárbara – Mesquita – Metalúrgica – Grota do Urubu – Santana

ROTA 6

Pardal – Ponte do Andrade – Roseira – Ponte Vermelha – Chalé – Boca do Mato – Carbocálcio – Parque Santana – Barragem

ROTA 7 – NOTURNA

Centro – Matadouro – Assis Ribeiro – Caeira – Major Ferraz – Cemitério – Santa Casa – Rua da Apae (Vila Suíça) – Supermercados – Mercado Municipal – Vila Helena – Maria de Nazaré – Cruz Vermelha – Rua Moreira dos Santos – Caeira São Pedro – Reta da Muqueca

ROTEIRO DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA

ROTA 1

Química – Vila Helena – São Luis – Vale do Ipiranga – Fazenda

ROTA 2

Centro – Caeira São Pedro – Cemitério – Rua dos Prachinhas – Rua João Moreira Vasconcelos – Bairro São João – Carlos de Queiroz – Chalezinho – Muqueca – Carvão – Cristiano Ottoni – Cantão – Estrada do antigo vazador

ROTA 3

Califórnia (Parte Alta) – Santa Terezinha – Cerâmica – Mercado Fã – Bairro de Fátima – São Luiz da Barra – Reta Principal – Morada do Vale – Boa Vista da Barra – Rua 10 – Balança – PRF – Pedágio

ROTA 4

Reta da Ponte Metálica até o Belvedere (SESI) – Ipiabas – Fazenda da Taquara – Fazenda Prosperidade – Faculdade UGB

ROTA 5

Da CIA da PM até a reta do Matadouro – Novo Fórum – Beco do Peão – Rua 24 de Agosto – Santo Antônio – PRF – Belvedere – Igreja Santana – Atrás do Royal

ROTA 6

Caixa D’água Velha – Represa – Novo México – Reta Oficinas Velhas – Ilha Joaquim Duarte – Asa Branca – Ponte Preta – São José – Xallé Grill – Dez de Março – Loteamento do Firmino – Fazendas – Batalhão

ROTA 7 - Noturna

Vila Suíça – Amaral Peixoto – Matadouro – Maria de Nazaré – Centro – Mercado Municipal – Supermercados Casa do Arroz – Cruz Vermelha – Assis Ribeiro – Rua da Estação – Vila MRS – Muqueca (Principal) – Emas – Cemitério – Rua Moreira dos Santos – Caeira São Pedro – Rua Major Ferraz – Santa Casa – Vila Helena – Venturão (02 lojas)