Serviço passa a contar com 14 rotas, divididas em dois itineráriosFoto: Divulgação
Areal – Italiano – Muqueca – Maracanã – Rua da Nafil – Rua Itaguaí – Rua do Senai
Repasse no Centro – Vargem Grande – Rua Ecológica – Caeira Velha – Santo Cristo – Carvão – Medianeira – Cristiano Otoni – Morro do Gama – Asilo – Boa Sorte
Califórnia (Central) – Rua 1 a 25 – Ciep – Reta – Rica – Fábricas na Rodovia 393
Turvo (Terça e Sábado) – Dorândia – Vargem Alegre – Bomba de Areia – Landim – Aldeia das Águas
Reta da ponte Metálica – Belvedere – Santa Bárbara – Mesquita – Metalúrgica – Grota do Urubu – Santana
Pardal – Ponte do Andrade – Roseira – Ponte Vermelha – Chalé – Boca do Mato – Carbocálcio – Parque Santana – Barragem
Centro – Matadouro – Assis Ribeiro – Caeira – Major Ferraz – Cemitério – Santa Casa – Rua da Apae (Vila Suíça) – Supermercados – Mercado Municipal – Vila Helena – Maria de Nazaré – Cruz Vermelha – Rua Moreira dos Santos – Caeira São Pedro – Reta da Muqueca
Química – Vila Helena – São Luis – Vale do Ipiranga – Fazenda
Centro – Caeira São Pedro – Cemitério – Rua dos Prachinhas – Rua João Moreira Vasconcelos – Bairro São João – Carlos de Queiroz – Chalezinho – Muqueca – Carvão – Cristiano Ottoni – Cantão – Estrada do antigo vazador
Califórnia (Parte Alta) – Santa Terezinha – Cerâmica – Mercado Fã – Bairro de Fátima – São Luiz da Barra – Reta Principal – Morada do Vale – Boa Vista da Barra – Rua 10 – Balança – PRF – Pedágio
Reta da Ponte Metálica até o Belvedere (SESI) – Ipiabas – Fazenda da Taquara – Fazenda Prosperidade – Faculdade UGB
Da CIA da PM até a reta do Matadouro – Novo Fórum – Beco do Peão – Rua 24 de Agosto – Santo Antônio – PRF – Belvedere – Igreja Santana – Atrás do Royal
Caixa D’água Velha – Represa – Novo México – Reta Oficinas Velhas – Ilha Joaquim Duarte – Asa Branca – Ponte Preta – São José – Xallé Grill – Dez de Março – Loteamento do Firmino – Fazendas – Batalhão
Vila Suíça – Amaral Peixoto – Matadouro – Maria de Nazaré – Centro – Mercado Municipal – Supermercados Casa do Arroz – Cruz Vermelha – Assis Ribeiro – Rua da Estação – Vila MRS – Muqueca (Principal) – Emas – Cemitério – Rua Moreira dos Santos – Caeira São Pedro – Rua Major Ferraz – Santa Casa – Vila Helena – Venturão (02 lojas)
