O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 19Foto: Secom
Prazo para efetivação de matrículas da Educação Infantil de Barra do Piraí termina nesta sexta-feira (19)
Pais e responsáveis devem comparecer às unidades escolares para concluir o processo de renovação ou ingresso na rede de ensino municipal
Prefeitura de Barra do Piraí anuncia as novas rotas de coleta de lixo
Serviço passa a contar com 14 rotas, divididas em dois itinerários
Saúde de Barra do Piraí combate fake news e reforça importância da vacinação contra bronquiolite
Imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, além do Centro de Saúde da Mulher, essencial para a proteção de gestantes e recém-nascidos
RJ para Todos realiza última edição do ano em Barra do Piraí nesta quarta-feira (17)
Ação acontece na Praça Nilo Peçanha e oferece emissão de documentos, serviços do Detran e oportunidades de emprego
Katia Miki reorganiza serviços de coleta de lixo que passa a funcionar com seis rotas
Reorganização busca garantir a eficácia do serviço e, consequentemente, a qualidade de vida do barrense
Barra do Piraí recebe a Feira do Produtor do Vale do Café
Evento reúne produtores, atrações culturais e inaugura Centro de Vivências da SETUR-RJ
