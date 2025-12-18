O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 19 - Foto: Secom

Publicado 18/12/2025 15:35

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alerta que termina nesta sexta-feira (19) o prazo para a efetivação das matrículas da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino.

A etapa de efetivação acontece presencialmente, nas próprias unidades escolares, respeitando os dias e horários de funcionamento de cada escola. O período para a Educação Infantil teve início no dia 15 de dezembro e se encerra nesta sexta-feira (19).

Já a efetivação das matrículas para o Ensino Fundamental e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) será realizada entre os dias 5 e 16 de janeiro de 2026.

No momento da matrícula, é indispensável a apresentação da documentação exigida, como certidão de nascimento, histórico escolar ou declaração, comprovante de vacinação, documento de identidade (quando aplicável), foto 3x4, comprovante de residência atualizado, além de outros documentos específicos de acordo com a faixa etária do aluno.

A secretária municipal de Educação, Cleide Mara, reforça a importância de atenção aos prazos e se coloca à disposição para auxiliar as famílias.

“Caso algum responsável tenha tido dificuldade com a matrícula, esteja com dúvidas ou até mesmo tenha perdido o prazo de inscrição, nossa equipe está preparada para orientar. Basta procurar a Secretaria Municipal de Educação”, destacou.

O atendimento acontece das 9h às 11h e das 13h às 16h, na Rua Tiradentes, nº 122, Centro.