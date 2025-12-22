A conferência aconteceu em Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2025 11:07

Barra do Piraí - Barra do Piraí esteve representada na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (6ª CONADIPI), realizada entre os dias 16 e 19 de dezembro, em Brasília. O município participou do principal espaço de construção democrática das políticas públicas para a população idosa por meio de Maurílio de Souza, conselheiro e representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI).

A conferência, retomada após nove anos, reuniu delegações de todas as regiões do país com o objetivo de consolidar propostas e definir prioridades nacionais para garantir um envelhecimento digno, saudável, com equidade e participação social. Durante quatro dias, representantes do poder público e da sociedade civil debateram temas como financiamento das políticas públicas, fortalecimento das redes de cuidado, enfrentamento às violências, inclusão digital e protagonismo das pessoas idosas.

Para Maurílio de Souza, a presença de Barra do Piraí no encontro reforça o compromisso do município com a defesa dos direitos da pessoa idosa e com a participação ativa na construção das políticas públicas.

“Foi um trabalho maravilhoso. Tivemos uma participação muito ativa nos debates, conhecemos pessoas de todo o país e defendemos aquilo que é essencial para que os conselhos sejam fortalecidos e tenham condições de existir e atuar. Os debates foram ricos, envolvendo diferentes realidades, como população LGBT, ribeirinhos, quilombolas e outras vivências. Saímos com a certeza de que fizemos um ótimo trabalho nesses dias em Brasília”, destacou o conselheiro.

A participação no congresso também evidencia a importância de Barra do Piraí estar presente nos espaços nacionais de decisão, contribuindo com a troca de experiências e trazendo para o município discussões atualizadas sobre políticas públicas voltadas à população idosa.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, ressaltou que a presença da cidade na conferência fortalece as ações já desenvolvidas no município.

“Barra do Piraí tem hoje mais de mil idosos inscritos nas atividades dos Centros de Convivência, e participar de um evento nacional como a CONADIPI é fundamental para garantir avanços, acesso a recursos e políticas públicas cada vez mais qualificadas. Estar em Brasília, debatendo e contribuindo com as decisões nacionais, é defender o presente e o futuro da nossa população idosa”, afirmou a secretária.

No município, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão deliberativo e fiscalizador que acompanha as políticas públicas destinadas a cerca de 20 mil idosos. O conselho realiza reuniões mensais na Casa dos Conselhos e, em 2025, teve atuação destacada na Semana de Conscientização dos Direitos da Pessoa Idosa, com rodas de conversa nos grupos de convivência.

Entre os avanços previstos para Barra do Piraí, está a construção de um novo Centro de Convivência do Idoso, com recursos federais, que deverá ampliar o atendimento socioassistencial e de saúde, fortalecendo a rede de cuidado e proteção social no município.

Com a conclusão da 6ª CONADIPI, as deliberações aprovadas na plenária final devem orientar as políticas públicas para a pessoa idosa nos próximos anos. A participação de Barra do Piraí reafirma o compromisso da cidade com a inclusão, a cidadania e o envelhecimento digno.