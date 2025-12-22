Município integra colegiado responsável pela gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica II - Foto: Secom

Município integra colegiado responsável pela gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica IIFoto: Secom

Publicado 22/12/2025 11:12

Barra do Piraí - Barra do Piraí foi eleita como membro do Comitê Guandu-RJ no segmento Poder Público Municipal, passando a integrar o colegiado responsável pela gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica II do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, oito municípios foram escolhidos para representar este segmento no mandato que vai de fevereiro de 2026 a fevereiro de 2029.

A escolha ocorreu durante reunião do segmento do poder público municipal, que definiu os entes aptos a compor o Comitê. O processo integra uma série de etapas do processo eleitoral do Comitê Guandu-RJ, que envolve representantes do poder público, usuários de água e da sociedade civil, garantindo uma gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos.

Para o secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, a presença de Barra do Piraí como membro titular reforça o compromisso do município com a preservação ambiental e a segurança hídrica.

“O Comitê propõe e executa ações de proteção da Bacia Hidrográfica e, portanto, estar presente como membro titular é de suma importância para a nossa cidade”, destacou o secretário.

O Comitê Guandu-RJ atua na gestão da Bacia da Região Hidrográfica II, que abrange os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, Paracambi, Seropédica, Queimados, Mangaratiba, Mendes, Rio Claro, Vassouras, Nova Iguaçu, Miguel Pereira, Piraí e Barra do Piraí. A atuação do colegiado tem como objetivo garantir água em quantidade e qualidade para a população, além de promover ações de preservação ambiental e planejamento dos recursos hídricos.

A participação de Barra do Piraí no Comitê fortalece o diálogo regional e amplia a representatividade do município nas decisões que impactam diretamente o desenvolvimento sustentável e a gestão da água na região.