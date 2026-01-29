Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade orientou a população sobre descarte correto de resíduos e promoveu distribuição de mudas - Foto: Celso Pelé/Secom

Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade orientou a população sobre descarte correto de resíduos e promoveu distribuição de mudasFoto: Celso Pelé/Secom

Publicado 29/01/2026 17:22

Barra do Piraí - A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de Barra do Piraí realizou, nesta quarta-feira (28), uma ação de educação ambiental na Praça Nilo Peçanha, no Centro da cidade, reforçando a importância da preservação do meio ambiente e das práticas sustentáveis no dia a dia.

A atividade marcou o Dia Nacional da Educação Ambiental, celebrado em 26 de janeiro, e contou com a parceria da CEDAE. Durante a ação, a equipe conversou com moradores sobre a separação correta dos resíduos, o descarte adequado do lixo e a importância de não jogar resíduos em rios e vias públicas.

De acordo com o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, o contato direto com a população fortalece o trabalho de conscientização no município. “Esse é um momento muito importante, porque conseguimos chegar junto à população, explicar como fazer a divisão dos resíduos, falar sobre a importância de não jogar lixo nos rios e tirar dúvidas”, destacou o secretário.

Além das orientações, houve distribuição de mudas, incentivando o cuidado com o meio ambiente e a ampliação das áreas verdes da cidade. O aposentado Sebastião Ribeiro aproveitou a iniciativa para levar mudas de ipê-rosa para casa e para a filha. “Eu peguei uma muda de ipê-rosa para mim e outra para minha filha. A gente precisa cuidar do meio ambiente e plantar hoje pensando no futuro. É uma atitude simples, mas que faz diferença”, comentou.

Paralelamente às atividades educativas, a secretaria segue atuando na limpeza e recuperação de áreas naturais do município. De forma preliminar, já foram retirados do leito do rio pelo menos cinco caminhões basculhantes de resíduos, volume considerado significativo. O número final será confirmado após a conclusão dos trabalhos.