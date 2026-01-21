A ação ocorrerá das 9h às 12h, no Condomínio Furtado - Foto: Divulgação

A ação ocorrerá das 9h às 12h, no Condomínio FurtadoFoto: Divulgação

Barra do Piraí - Intensificando a democratização do acesso aos serviços de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí promoverá, no próximo sábado (24), no bairro Vale do Ipiranga, uma ação de atualização da caderneta de vacinação, disponibilizando todas as vacinas de rotina à população. A ação ocorrerá das 9h às 12h, no Condomínio Furtado. Para receber as doses dos imunizantes, é necessário levar um documento de identificação e o cartão de vacinas.

A diretora da Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Carolina Sousa, falou sobre a motivação da campanha, especialmente pelo fato de o Vale do Ipiranga ser um bairro com um índice considerável de atraso vacinal.

“O Vale do Ipiranga é uma localidade com muitas crianças em atraso vacinal. Desde o ano passado, realizamos ações de vacinação no bairro para facilitar o acesso de quem tem dificuldade de ir até a unidade de saúde. Com isso, realizamos a conferência das cadernetas e a aplicação imediata das vacinas, evitando, assim, esquemas vacinais incompletos. Ações como essa demonstram o compromisso e a responsabilidade com a saúde de toda a comunidade do Vale do Ipiranga”, disse Carolina.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, ressalta a importância da vacinação e relembra que, em breve, a população do Vale do Ipiranga receberá sua própria Unidade de Saúde.

“Manter a vacinação em dia é um gesto simples, mas essencial para proteger a própria saúde e a de quem se ama. A Secretaria de Saúde tem o orgulho de disponibilizar esses imunizantes de maneira totalmente democrática em iniciativas como essa. Em breve, estaremos entregando as obras da Unidade de Saúde do Vale do Ipiranga, um desejo antigo da população que facilitará muito o acesso dos moradores aos nossos serviços”, destacou Cristiano.

Nova Unidade Básica de Saúde do Vale do Ipiranga

Orçada em cerca de R$ 1,7 milhão, a obra será majoritariamente custeada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um projeto de desenvolvimento do Governo Federal. Assim, essa construção não representará um grande ônus para os recursos próprios do município.

A nova UBS será moderna e equipada, com consultórios, recepção, sala de vacinação, farmácia e muito mais, garantindo atendimento de qualidade bem perto de casa.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reforçou que essa construção garante um direito básico aos cidadãos do Vale do Ipiranga.

"Estamos fazendo diferente! Esse era um pedido muito antigo dos moradores do Vale do Ipiranga, que tinham que se deslocar por uma grande distância para encontrar a unidade básica de saúde mais próxima. A construção de uma UBS garante um direito básico aos moradores, e essa é a marca da nossa gestão: total respeito aos barrenses e às suas demandas", disse a prefeita.