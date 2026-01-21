A ação ocorrerá das 9h às 12h, no Condomínio FurtadoFoto: Divulgação
Saúde de Barra do Piraí democratiza acesso à imunização e promove campanha no Vale do Ipiranga no próximo sábado (24)
Ação ocorrerá no Condomínio Furtado, das 9h às 12h, com oferta de todas as vacinas de rotina do calendário nacional de imunização, incluindo imunizantes para crianças, adolescentes, adultos e idosos
Barra do Piraí reforça importância do combate à Intolerância Religiosa
Neste dia 21 de janeiro, data dedicada à promoção do respeito, da diversidade de crenças e da liberdade religiosa
Barra do Piraí amplia ações de planejamento familiar e inicia implantação de novo método contraceptivo pelo SUS
Implante contraceptivo de longa duração será ofertado a partir de fevereiro, com critérios definidos em protocolo municipal
Associação Cultural Casa de Reis e São Sebastião promove Encontro de Folia
Evento celebra a fé, a religiosidade e a cultura popular no Morro da Caixa d’Água, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí
Prefeitura de Barra do Piraí anuncia processos seletivos e vagas de emprego para a semana
Ações do SINE ampliam oportunidades em diferentes áreas e reforçam a geração de trabalho e renda no município
Prefeita Katia MiKi participa da entrega de viaturas e equipamentos ao 10º BPM
Ação realizada no batalhão reforça a segurança pública na região com investimentos viabilizados por emenda do deputado estadual Munir Neto
