Os investimentos fortalecem a atuação operacional da Polícia Militar e ampliam a capacidade de resposta - Foto: João Vitor Dias/Secom

Os investimentos fortalecem a atuação operacional da Polícia Militar e ampliam a capacidade de respostaFoto: João Vitor Dias/Secom

Publicado 16/01/2026 15:34

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia MiKi, participou nesta quinta-feira (15), no 10º Batalhão de Polícia Militar, da solenidade de entrega de novas viaturas, armamentos e equipamentos adquiridos por meio de emenda impositiva do deputado estadual Munir Neto. Os investimentos fortalecem a atuação operacional da Polícia Militar e ampliam a capacidade de resposta das forças de segurança na região.

Foram entregues motocicletas, drone, além de fuzis, espargidores e capacetes balísticos, que passam a integrar o serviço operacional do batalhão. Os novos recursos representam um avanço significativo para o policiamento ostensivo, garantindo mais mobilidade, agilidade, tecnologia e proteção aos policiais militares, sempre com foco na legalidade e na preservação da vida.

O comandante do 10º BPM, coronel Fábio Corrêa, destacou que os investimentos refletem diretamente nos resultados positivos alcançados pela unidade.

“Esses equipamentos reforçam o compromisso com a modernização e a eficiência do policiamento. As motocicletas ampliam a presença policial, o drone fortalece o monitoramento e o apoio às operações, e os armamentos e equipamentos de proteção garantem melhores condições de trabalho para os nossos policiais”, afirmou o comandante.

O coronel também ressaltou que os números expressivos registrados em 2025 são resultado de planejamento, integração entre as forças de segurança e valorização da tropa. “Mais do que cumprir metas, o 10º Batalhão tem entregado ordem e tranquilidade à população. Esses resultados são fruto do trabalho diário, da dedicação e da coragem dos nossos policiais militares”, completou.

A prefeita Katia MiKi reforçou a importância da parceria entre o município, o Governo do Estado e as forças de segurança.

“Mesmo não sendo responsabilidade direta do município, temos compromisso com a proteção da nossa população. Trabalhamos em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, investindo em tecnologia, prevenção e políticas públicas que ajudam a reduzir a violência”, destacou.

Katia MiKi também parabenizou o comando do 10º BPM pelo trabalho realizado e agradeceu o empenho dos policiais militares.

“Me sinto muito segura em ter o coronel Fábio à frente do batalhão. Os resultados mostram que estamos no caminho certo. Meu reconhecimento a cada policial que arrisca a própria vida diariamente para proteger a nossa sociedade”, afirmou a prefeita.

Durante o evento, o deputado estadual Munir Neto, responsável pela emenda impositiva que viabilizou a aquisição dos equipamentos, ressaltou a importância do investimento para o fortalecimento da segurança pública na região.

“Esse reforço na frota, nos armamentos e nos equipamentos contribui diretamente para a segurança de toda a região Sul Fluminense. O diálogo constante com as prefeituras e com os comandos das forças de segurança tem permitido atender demandas estratégicas dos batalhões, sempre com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Polícia Militar”, afirmou o deputado.