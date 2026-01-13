Iniciativa começa em fevereiro e reforça o cuidado humanizado com pacientes em tratamento - Foto: João Vitor Dias

Iniciativa começa em fevereiro e reforça o cuidado humanizado com pacientes em tratamentoFoto: João Vitor Dias

Publicado 13/01/2026 14:05

Barra do Piraí - A prefeita Katia Miki recebeu, na manhã desta terça-feira (13), no gabinete, o superintendente estadual dos Correios no Rio de Janeiro, Diego Renaux, para a assinatura de um Protocolo de Intenção que formaliza a parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí e os Correios para a entrega domiciliar de medicamentos a pacientes oncológicos do município. Também participaram da reunião o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, além de Thiago Carvalho, coordenador de negócios dos Correios, e Cristiane Xavier, assistente comercial e gerente do contrato.

A iniciativa, que começa a ser implementada a partir de fevereiro, permitirá que os pacientes passem a receber os medicamentos diretamente em casa, sem a necessidade de deslocamento até a Farmácia Municipal.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, a parceria reforça o compromisso da gestão com políticas públicas que colocam as pessoas em primeiro lugar.

“Nosso objetivo é cuidar de quem mais precisa. Sabemos que pacientes em tratamento oncológico enfrentam dificuldades físicas e emocionais, e a entrega dos medicamentos em casa é uma forma concreta de garantir dignidade, conforto e continuidade no tratamento”, destacou.

Atualmente, o município atende cerca de 95 pacientes oncológicos, número que varia de acordo com a entrada e saída de pacientes em tratamento. Os medicamentos já são disponibilizados na Farmácia Municipal João Henrique Dantas Mattos Dias, conquista alcançada pela Secretaria de Saúde em março de 2025. Antes disso, os pacientes precisavam se deslocar até Volta Redonda para retirar os remédios. Mesmo com esse avanço, muitos ainda enfrentam dificuldades para buscar os medicamentos.

Para o superintendente estadual dos Correios, Diego Renaux, a iniciativa demonstra como a empresa pode contribuir diretamente com políticas públicas municipais.

“A intenção dessa parceria é atender a população de Barra do Piraí, levando políticas públicas até a porta das pessoas. Estamos iniciando com a entrega de medicamentos oncológicos e, futuramente, há a possibilidade de expansão para outros serviços, como entrega de leite, fraldas, cestas básicas e outras ações sociais”, explicou.

Diego também ressaltou que os Correios já possuem experiência nesse tipo de operação.

“Recentemente implantamos esse serviço no município de Mendes, e Barra do Piraí se torna o quarto município do estado do Rio de Janeiro onde realizamos a entrega domiciliar de medicamentos”, completou.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da parceria para a cidade.

“Essa é uma ação que olha para as pessoas com sensibilidade e responsabilidade. Estamos construindo uma cidade mais humana, onde o poder público se aproxima da população e garante acesso aos serviços essenciais, principalmente para quem mais precisa”, afirmou.