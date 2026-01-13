Iniciativa começa em fevereiro e reforça o cuidado humanizado com pacientes em tratamentoFoto: João Vitor Dias
Barra do Piraí firma parceria com os Correios para entrega domiciliar de medicamentos oncológicos
Barra do Piraí firma parceria com os Correios para entrega domiciliar de medicamentos oncológicos
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí reforça conscientização sobre a Saúde Mental e a Hanseníase
Campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo mobilizam a população para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde física e emocional
Barra do Piraí oferece novas oportunidades de emprego em processo seletivo e vagas semanais
Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiro; Sine também disponibiliza vagas entre os dias 12 e 16
Educação de Barra do Piraí reforça importância da Matrícula Escolar; processo para Ensino Fundamental e EJA se encerra nesta semana
Unidades da rede municipal terão atendimento em sistema de plantão para facilitar o acesso de pais, responsáveis e estudantes ao procedimento de matrícula
Saúde de Barra do Piraí se reúne com representantes do estado e avança na habilitação da Residência Terapêutica Tipo II
Residência Terapêutica Tipo II representa ampliação do acolhimento, fortalecimento do cuidado e mais recursos para a Saúde Mental no município
Após 10 anos, Prefeitura de Barra do Piraí abre proposta para realização de concurso público
Secretarias iniciam levantamento de demandas e carências de pessoal para viabilizar novo certame
