Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiro - Foto: Divulgação

Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiroFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2026 11:32

Barra do Piraí - O Sine de Barra do Piraí divulga novas oportunidades de emprego para os próximos dias, com a realização de um processo seletivo e a oferta de vagas semanais em diferentes áreas.

No dia 14 de janeiro de 2026, às 9h, será realizado um processo seletivo para 40 vagas de estágio remunerado na função de mediador, destinadas a estudantes regularmente matriculados nos cursos de Psicologia ou Pedagogia. A carga horária é de 6 horas, com concessão de bolsa-auxílio.

Os interessados devem comparecer com currículo e documentos pessoais. A seleção será realizada no Sine, localizado na Travessa Assumpção, 45, Centro (ao lado da prefeitura).

Além do processo seletivo, o Sine disponibiliza vagas de emprego entre os dias 12 e 16 de janeiro, para as funções de Atendente de Loja, Estoquista, Atendente de Padaria, Pedreiro, Ajudante de Pizzaiolo, Churrasqueiro, Eletricista Automotivo e Peixeiro(a).

O atendimento ocorre das 08h30 às 16h30, e os candidatos devem comparecer munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo.