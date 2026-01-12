Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiroFoto: Divulgação
Barra do Piraí oferece novas oportunidades de emprego em processo seletivo e vagas semanais
Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiro; Sine também disponibiliza vagas entre os dias 12 e 16
Barra do Piraí oferece novas oportunidades de emprego em processo seletivo e vagas semanais
Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiro; Sine também disponibiliza vagas entre os dias 12 e 16
Educação de Barra do Piraí reforça importância da Matrícula Escolar; processo para Ensino Fundamental e EJA se encerra nesta semana
Unidades da rede municipal terão atendimento em sistema de plantão para facilitar o acesso de pais, responsáveis e estudantes ao procedimento de matrícula
Saúde de Barra do Piraí se reúne com representantes do estado e avança na habilitação da Residência Terapêutica Tipo II
Residência Terapêutica Tipo II representa ampliação do acolhimento, fortalecimento do cuidado e mais recursos para a Saúde Mental no município
Após 10 anos, Prefeitura de Barra do Piraí abre proposta para realização de concurso público
Secretarias iniciam levantamento de demandas e carências de pessoal para viabilizar novo certame
Prefeitura de Barra do Piraí inicia revisão de licenças e cadastro de feirantes
Ação da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Ordem Pública busca organizar o espaço, regularizar feirantes e fortalecer a tradição e a economia local
SINE de Barra do Piraí inicia 2026 com primeiro processo seletivo do ano e registra 86 atendimentos
Seleção para Auxiliar de Produção atende demanda de empresa barrense em expansão, que aposta no potencial da cidade e da mão de obra local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.