A seleção para a vaga de Auxiliar de Produção registrou 86 atendimentosFoto: Rayná Andrelino/Secom
SINE de Barra do Piraí inicia 2026 com primeiro processo seletivo do ano e registra 86 atendimentos
Seleção para Auxiliar de Produção atende demanda de empresa barrense em expansão, que aposta no potencial da cidade e da mão de obra local
SINE de Barra do Piraí inicia 2026 com primeiro processo seletivo do ano e registra 86 atendimentos
Seleção para Auxiliar de Produção atende demanda de empresa barrense em expansão, que aposta no potencial da cidade e da mão de obra local
Katia Miki participa de cerimônia de posse da nova direção da APAE de Barra do Piraí
Nova presidente, Maria Emília dos Reis, afirma que o objetivo de sua gestão é garantir que a APAE continue sendo referência em atendimento, acolhimento e inclusão
Prefeitura de Barra do Piraí divulga calendário de eventos turísticos de 2026
No planejamento estão previstos mais de 60 eventos neste ano, refletindo em ações em 136 dias
Cultura de Barra do Piraí promove encontro de Folias de Reis em Ipiabas
Evento foi promovido em parceria com a Associação Municipal de Folia de Reis e reuniu centenas de pessoas para acompanhar as apresentações
Barra do Piraí inicia 2026 como referência regional na geração de empregos e abertura de empresas
Graças a políticas públicas de Trabalho e Desenvolvimento, até novembro de 2025 foram gerados 755 empregos, e até 21 de dezembro 1.932 novas empresas foram abertas
Trabalho e Desenvolvimento de Barra do Piraí oficializa novas permissões de uso para 15 boxes do Mercado Municipal
Novos permissionários receberam as chaves dos espaços e assinaram os contratos em reunião realizada na última terça-feira. Processo é proveniente de Chamamento Público lançado pela prefeitura no final de novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.