A seleção para a vaga de Auxiliar de Produção registrou 86 atendimentosFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 07/01/2026 14:15

Barra do Piraí - O primeiro processo seletivo de 2026 promovido pelo SINE de Barra do Piraí foi realizado nesta terça-feira (6) e teve resultados positivos. A seleção para a vaga de Auxiliar de Produção registrou 86 atendimentos, com 25 vagas ofertadas para uma empresa barrense que vem expandindo seus negócios e investindo na geração de empregos no município.

A movimentação começou ainda antes da abertura da unidade, com candidatos chegando nas primeiras horas da manhã. A procura reforçou o papel do SINE como elo entre empresas que acreditam no crescimento da cidade e trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado.

Entre os participantes estava Maria Tereza, de 19 anos, moradora do bairro Oficinas Velhas, que tenta o primeiro emprego com carteira assinada. “Estou muito esperançosa de começar o ano trabalhando. Quero ajudar minha família e conquistar meu espaço”, contou.

Para a coordenadora do SINE, Thais Cristina Souza, iniciar o ano com um processo seletivo voltado para uma empresa local é motivo de satisfação. “Começamos 2026 com um processo seletivo e ficamos muito felizes em saber que 25 pessoas serão contratadas e iniciarão o ano empregadas. No olhar de cada candidato é visível o nervosismo, mas principalmente a esperança de ser aprovado e conquistar uma vaga. É esse desejo que nos motiva a buscar novas oportunidades para atender cada vez mais trabalhadores”, destacou.

Thais também reforçou o papel permanente do SINE no apoio ao trabalhador. “Durante o período de desemprego, o SINE é um suporte fundamental. Atuamos orientando sobre carteira de trabalho, auxiliando no seguro-desemprego, na atualização de currículos e na intermediação de mão de obra, seja encaminhando candidatos para vagas ou realizando processos seletivos como o de hoje. Nosso trabalho não para e, em 2026, estamos ainda mais motivados para fazer muito mais”, completou.

O secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, ressaltou que a confiança de empresas locais no município fortalece o mercado de trabalho. “Quando uma empresa barrense expande suas atividades e aposta na mão de obra local, ela contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da cidade. O SINE tem papel estratégico nessa conexão, garantindo que as oportunidades cheguem aos trabalhadores”, afirmou.

A prefeita Katia Miki destacou que os números reforçam um cenário positivo para o início do ano. “Começar 2026 com um processo seletivo desse porte, envolvendo uma empresa que acredita em Barra do Piraí, mostra que estamos avançando. Seguiremos trabalhando para criar um ambiente cada vez mais favorável ao crescimento dos negócios e à geração de emprego e renda”, disse.

Além do processo seletivo realizado nesta semana, o SINE de Barra do Piraí segue com diversas vagas abertas até sexta-feira (9), incluindo oportunidades para recepcionista, pedreiro, atendente, operador de caixa, líder de loja, auxiliar de cozinha, cozinheiro, estoquista, atendente de lanchonete, repositor, motoboy e motorista.

O SINE de Barra do Piraí funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na Travessa Assumpção, nº 45, Centro (ao lado da Prefeitura).