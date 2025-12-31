As permissões foram devidamente assinadas e as chaves dos boxes entregues em uma reunião na sede da Secretaria, no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel - Foto: Divulgação

Publicado 31/12/2025 14:31

Barra do Piraí - Na tarde da última terça-feira (30), a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, organizou a entrega das permissões de uso dos boxes do Mercado Municipal aos novos permissionários, selecionados por meio do Chamamento Público publicado no Boletim Municipal nº 219, de 28 de novembro de 2025.

As permissões foram devidamente assinadas e as chaves dos boxes entregues em uma reunião na sede da Secretaria, no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (antiga Estação Ferroviária).

Conduzindo o encontro, o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, deu as boas-vindas aos novos permissionários, parabenizou-os pela conquista e desejou todo o sucesso aos seus negócios, deixando claro que sua pasta está à disposição.

"Quero parabenizar todos os novos permissionários, que sonharam e correram atrás de todas as exigências do edital de chamamento para que hoje pudessem estar sendo contemplados com esses espaços de comercialização. Que seus empreendimentos tenham todo o sucesso do mundo, gerando renda e qualidade de vida para vocês e para suas famílias. No mais, reforço que a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico está inteiramente à disposição para qualquer auxílio, dúvida ou outras questões. Caminharemos juntos!", disse Tadeu.

Na ocasião, as normas de uso foram repassadas aos permissionários, visando garantir o fluxo de trabalho conforme estabelecido nas legislações e no chamamento.

De acordo com o edital, o responsável pelo box deverá manter o espaço sempre limpo, organizado e em condições de uso, além de arcar com as despesas de água, energia e manutenção. Os boxes deverão ser utilizados exclusivamente para as atividades autorizadas, conforme previsto nas regras do chamamento.

Ao todo, foram disponibilizados 15 boxes destinados a pequenos empreendedores, produtores rurais, artesanais e comerciantes informais que se formalizaram como MEI. Assim, o poder público cumpriu o objetivo de fortalecer o comércio tradicional e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico no município.

"Conduzimos todo esse processo de permissões de maneira totalmente transparente e correta, algo que não era feito nos últimos anos. Temos um objetivo e estamos seguindo ele de maneira coerente e justa", apontou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Todos esses boxes disponibilizados estavam sob uso de antigos permissionários que não utilizavam os espaços de maneira correta e que possuíam pendências e inconsistências em seus processos de regularização. Neste ano, a Secretaria notificou os responsáveis e deu total apoio para que eles se regularizassem e mantivessem os boxes. Aqueles que, ainda assim, não o fizeram, tiveram que entregar os espaços, que foram redistribuídos neste Chamamento.

Parte dos boxes entregues pelos antigos permissionários será utilizada para serviços da Prefeitura, com o intuito de ampliar o fluxo de pessoas transitando no local e aproximar o poder público da população.

Com esse reordenamento, novas oportunidades chegaram para diversos empreendedores.

Daiana Molinari, de 37 anos, moradora do Vale do Ipiranga, foi uma das permissionárias contempladas no Chamamento Público para ocupação dos boxes do Mercado Municipal. Artesã, ela trabalha com a confecção de artesanatos, fios e laços, atividade à qual se dedica há cerca de dez anos. Emocionada, Daiana celebrou a conquista.

"Estou aguardando por essa oportunidade há cinco anos. Comecei a trabalhar com esse tipo de artesanato há dez anos, por conta de um pedido da minha filha. Na época, ela pediu uma tiara, e eu não tinha condições de comprar, então decidi fazer uma artesanalmente. Ela amou e, de lá para cá, tenho me dedicado a esse trabalho. Estou muito empolgada, é um grande sonho, meu e da minha família", disse Daiana.

Maria José Barbosa, carinhosamente conhecida como Zézé, de 70 anos, moradora do Centro, foi outra nova permissionária contemplada no Chamamento Público para ocupação dos boxes do Mercado Municipal. Ao lado do marido, Alósio, ela celebrou a oportunidade como um recomeço de vida, destacando a realização pessoal e a alegria de poder continuar criando e trabalhando com aquilo que ama, a confecção de peças de vestuário.

"Muito animada. Renasci com essa oportunidade. O que gosto de fazer é criar, ver as pessoas satisfeitas com o meu trabalho. Fico muito feliz com essa oportunidade. É um recomeço que a vida me deu", declarou Zézé.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, enalteceu a representatividade do Mercado Municipal e celebrou a conquista dos novos permissionários.

"O Mercado Municipal é uma referência de comércio, vendas e oportunidades. Estamos investindo em uma organização eficiente, transparente e que apoie os empreendedores de Barra do Piraí. Fico muito feliz com a conquista de cada um e tenho certeza de que esta será uma virada de chave para o crescimento desses empreendimentos", finalizou a prefeita.