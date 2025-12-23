Medida vale para repartições públicas municipais em datas específicas; serviços essenciais seguem funcionando normalmente - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 23/12/2025 11:42

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante o período de festas de fim de ano, em datas específicas relacionadas ao Natal e ao Ano Novo. A medida tem como objetivo organizar o funcionamento administrativo sem comprometer os atendimentos essenciais à população.

No período do Natal, o ponto facultativo será nos dias 24 e 26 de dezembro. Já em razão das comemorações de Ano Novo, a medida valerá nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.

De acordo com a administração municipal, todos os serviços essenciais funcionarão normalmente, garantindo o atendimento à população, especialmente nas áreas de saúde, segurança, limpeza urbana e demais serviços indispensáveis.

A prefeita Katia Miki destacou que a decisão foi tomada com responsabilidade e planejamento.

“O ponto facultativo é uma forma de organização administrativa neste período de festas, respeitando os servidores e, ao mesmo tempo, garantindo que os serviços essenciais continuem funcionando plenamente para atender a população”, afirmou a prefeita.

A Prefeitura de Barra do Piraí orienta que os moradores fiquem atentos às datas e programem suas demandas junto às repartições públicas, reforçando que o funcionamento dos serviços essenciais estará mantido durante todo o período.