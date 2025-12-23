Medida vale para repartições públicas municipais em datas específicas; serviços essenciais seguem funcionando normalmenteFoto: Reprodução/Internet
Prefeitura de Barra do Piraí decreta ponto facultativo no período de Natal e Ano Novo
Medida vale para repartições públicas municipais em datas específicas; serviços essenciais seguem funcionando normalmente
Prefeitura de Barra do Piraí decreta ponto facultativo no período de Natal e Ano Novo
Medida vale para repartições públicas municipais em datas específicas; serviços essenciais seguem funcionando normalmente
Barra do Piraí é eleita para o Comitê Guandu-RJ no segmento do Poder Público Municipal
Município integra colegiado responsável pela gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica II
Barra do Piraí participa da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília
Município foi representado por conselheiro do CMDDPI e integrou debates que definem prioridades nacionais para as políticas públicas voltadas ao envelhecimento
Prazo para efetivação de matrículas da Educação Infantil de Barra do Piraí termina nesta sexta-feira (19)
Pais e responsáveis devem comparecer às unidades escolares para concluir o processo de renovação ou ingresso na rede de ensino municipal
Prefeitura de Barra do Piraí anuncia as novas rotas de coleta de lixo
Serviço passa a contar com 14 rotas, divididas em dois itinerários
Saúde de Barra do Piraí combate fake news e reforça importância da vacinação contra bronquiolite
Imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, além do Centro de Saúde da Mulher, essencial para a proteção de gestantes e recém-nascidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.