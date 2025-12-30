Barra do Piraí fortalece rede de proteção e apoio às vítimas - Foto: Divulgação

Barra do Piraí fortalece rede de proteção e apoio às vítimasFoto: Divulgação

Publicado 30/12/2025 14:08

Barra do Piraí - As festas de fim de ano, tradicionalmente associadas a celebrações, encontros familiares e confraternizações, também acendem um alerta para o aumento dos casos de violência contra a mulher. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram um cenário preocupante: em 2024, houve um aumento de 26% nas tentativas de feminicídio em todo o país. De janeiro a setembro de 2025, mais de 2,7 mil mulheres sofreram tentativas de feminicídio, e 1.075 perderam a vida vítimas desse crime.

De acordo com especialistas, o período de festas favorece o crescimento desses números devido à maior convivência entre vítimas e agressores, além do uso excessivo de álcool e drogas, fatores que potencializam comportamentos violentos e situações de risco dentro de casa.

Em Barra do Piraí, a realidade também exige atenção. A rede de apoio à mulher no município registra, em média, ao menos duas ocorrências por dia, número que tende a aumentar nesta época do ano. Para enfrentar esse cenário, a cidade vem fortalecendo suas políticas públicas de proteção, com a recente inauguração da Secretaria Municipal da Mulher, que reúne e articula diversos equipamentos de acolhimento e atendimento às vítimas de violência.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destaca que o município tem investido em uma rede integrada para garantir proteção, orientação e acolhimento.

“A violência contra a mulher pode se manifestar de várias formas, como a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Nosso papel é garantir que essa mulher saiba que ela não está sozinha e que existe uma rede preparada para acolhê-la, orientá-la e protegê-la”, afirma.

Além da atuação do poder público, a participação da sociedade é fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher. Muitas pessoas deixam de denunciar por medo, insegurança ou por acharem que não devem se envolver, mas o silêncio contribui para a continuidade do crime. Uma atitude, uma ligação ou uma denúncia podem salvar vidas e interromper ciclos de violência que, muitas vezes, terminam de forma trágica. A violência contra a mulher é crime e não pode ser tratada como um problema privado.

Casos de violência podem ser denunciados pelo Disque 180, canal nacional de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa, ou pelo 190, em situações de emergência. Em Barra do Piraí, as mulheres também podem procurar diretamente a Secretaria Municipal da Mulher, a Casa da Mulher, a Sala Lilás, a Delegacia de Polícia ou acionar a Guarda Municipal.