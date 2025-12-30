Barra do Piraí fortalece rede de proteção e apoio às vítimasFoto: Divulgação
Festas de fim de ano acendem alerta para violência contra a mulher
Álcool e drogas são combustíveis para a violência; Barra do Piraí fortalece rede de proteção e apoio às vítimas
SEMAS Barra do Piraí orienta o que fazer ao encontrar um animal silvestre
Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade reforça orientações de segurança e destaca a importância da fauna para a biodiversidade de Barra do Piraí
Prefeitura de Barra do Piraí decreta ponto facultativo no período de Natal e Ano Novo
Medida vale para repartições públicas municipais em datas específicas; serviços essenciais seguem funcionando normalmente
Barra do Piraí é eleita para o Comitê Guandu-RJ no segmento do Poder Público Municipal
Município integra colegiado responsável pela gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica II
Barra do Piraí participa da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília
Município foi representado por conselheiro do CMDDPI e integrou debates que definem prioridades nacionais para as políticas públicas voltadas ao envelhecimento
Prazo para efetivação de matrículas da Educação Infantil de Barra do Piraí termina nesta sexta-feira (19)
Pais e responsáveis devem comparecer às unidades escolares para concluir o processo de renovação ou ingresso na rede de ensino municipal
