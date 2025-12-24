Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade reforça orientações de segurança e destaca a importância da fauna para a biodiversidade - Foto: Divulgação/SEMAS

Publicado 24/12/2025 14:23

Barra do Piraí - Após o recente registro de uma onça-parda por meio de armadilhas fotográficas em área de mata de Barra do Piraí, a Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) reforça à população as orientações sobre como agir ao se deparar com animais silvestres, garantindo a segurança das pessoas e a preservação da fauna.

A ocorrência da onça, assim como o resgate e a devolução à natureza de uma ave rara da Mata Atlântica, o socoí-amarelo (Ixobrychus involucris), evidenciam a qualidade ambiental do município e reforçam a importância do monitoramento da fauna e da atuação responsável da população.

Segundo o biólogo da SEMAS, Thiago Luiz Guimarães, a principal orientação é não tentar interagir, capturar ou se aproximar do animal, independentemente da situação.

“Se a pessoa avistar um animal silvestre, deve manter distância, não dar as costas e não sair correndo, pois o animal pode interpretar esse movimento como o de uma presa. Mesmo que ele esteja ferido, a orientação é não se aproximar e não tocar”, explicou Thiago.

Encontro com animais em trilhas ou áreas de mata

Em trilhas ou caminhadas em áreas naturais, a recomendação é manter a calma, evitar movimentos bruscos e não perder o animal de vista, afastando-se de forma segura e gradual.

Caso um animal silvestre entre em residências ou quintais, a orientação é não tentar expulsá-lo ou capturá-lo.

“Nesses casos, o morador deve isolar o local, manter distância e entrar imediatamente em contato com a Secretaria do Ambiente ou com o Corpo de Bombeiros”, reforçou o biólogo.

Mesmo quando o animal aparenta estar machucado ou debilitado, a população não deve tentar prestar socorro por conta própria. O resgate deve ser realizado exclusivamente por equipes especializadas, evitando riscos à saúde humana e ao próprio animal.

A presença de espécies como a onça-parda, que ocupa o topo da cadeia alimentar, e do socoí-amarelo, considerado um bioindicador de qualidade ambiental, demonstra que Barra do Piraí ainda possui ecossistemas equilibrados e áreas naturais preservadas.

Esses animais exercem funções essenciais, como o controle populacional de outras espécies, a manutenção das cadeias alimentares e a indicação da saúde ambiental de rios, florestas e áreas úmidas do município.

A SEMAS reforça que a fauna silvestre é protegida por lei. A Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, prevê sanções penais e administrativas para quem matar, perseguir, caçar, capturar, ferir, manter em cativeiro ou comercializar animais silvestres, além de destruir ou danificar seus habitats.

O secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, destacou a importância da conscientização da população e do cumprimento da legislação ambiental.

“Os animais silvestres são de responsabilidade da Secretaria do Ambiente. A orientação é nunca tentar capturar o animal, pois a pessoa não tem preparo técnico e pode se machucar ou machucar o próprio animal. A preservação da fauna é uma responsabilidade coletiva e fundamental para o futuro ambiental do município”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade destaca que a presença de animais silvestres é um sinal positivo da qualidade ambiental de Barra do Piraí, mas exige convivência responsável, respeito às leis ambientais e cuidado com a biodiversidade.

Em caso de necessidade de apoio da secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de Barra do Piraí, apopulação deve entrar em contato exclusivamente pelo telefone 0800 202 1999, nos ramais 4103, 4104 ou 4105.