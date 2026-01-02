Até novembro de 2025 foram gerados 755 empregos - Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2026 14:06

Barra do Piraí - Barra do Piraí vive um dos melhores momentos de sua história no Trabalho e Desenvolvimento. Com índices altíssimos de geração de empregos e abertura de empresas no ano de 2025, o município alcançou grande destaque em toda a região. Esse resultado expressivo é reflexo direto do fortalecimento das políticas do setor implementadas pela gestão Katia Miki.

Até novembro de 2025, o município já havia registrado, segundo dados do Caged, 755 novos postos de trabalho, um contraste significativo em relação a 2024, ano que fechou com saldo negativo de -106 empregos.

Tadeu Oliveira, secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, falou sobre a expressividade desses dados e de todo o trabalho do poder público por trás desse sucesso.

"Todo esse processo é resultado de um trabalho sólido que buscou fomentar a contratação de novos profissionais junto às empresas do município e qualificar a mão de obra. Auxiliamos de maneira direta na criação das oportunidades e hoje temos o prazer de ver uma mudança significativa no cenário de geração de empregos em Barra do Piraí, que, segundo o Caged, apresentou um dos maiores índices desse quesito em toda a nossa região", disse Tadeu.

O crescimento da geração de empregos é perceptível em diversas áreas da economia. O setor de maior destaque foi o de Serviços, que em 2024 apresentou saldo negativo de -303 vagas e, em 2025, reverteu completamente o cenário, alcançando 478 novos postos de trabalho. Já o Comércio, um dos grandes potenciais históricos de Barra do Piraí, apresentou melhora significativa, saindo de -299 em 2024 para -52 em 2025.

Outro dado importante que merece ser pontuado é o perfil dos novos trabalhadores beneficiados. Do total de empregos gerados em 2025, 547 vagas foram ocupadas por mulheres e 208 por homens, um dado que evidencia o avanço da inclusão feminina no mercado de trabalho local.

Por fim, 2025 registrou um saldo positivo de empregos em todas as faixas etárias até 64 anos, um avanço expressivo quando comparado a 2024, que apresentou crescimento apenas entre jovens de até 24 anos.

"É com grande orgulho que percebemos que Barra do Piraí se tornou uma referência na geração de empregos neste ano. E tenho certeza de que esses números serão potencializados nos próximos anos. Esses dados reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, a ampliação de oportunidades e a valorização da mão de obra local", declarou Tadeu.

Barra do Piraí também se destacou fortemente no número de abertura de empresas, que em 2025 celebrou, segundo dados coletados até 21 de dezembro, 1.932 novos CNPJs, o maior número em um recorte dos últimos 15 anos.

"Mais de 1.900 empresas abertas em 2025. Esse número é o maior em um recorte dos últimos 15 anos em Barra do Piraí. Certamente o cenário irá melhorar ainda mais. Com as parcerias firmadas em 2025 com o Contrata + Brasil, que permite a comercialização entre a prefeitura e microempreendedores individuais; o Regin 2.0, que pôs fim à morosidade no processo de abertura de empresas, fazendo com que 95% delas sejam abertas em até uma hora; a implantação da Companhia de Desenvolvimento Econômico; além das parcerias com a AgeRio, o Governo do Estado e outras iniciativas, Barra do Piraí será próspera como nunca antes", ressaltou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou toda sua felicidade e confiança no trabalho desempenhado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, serviço que ela participou e acompanhou durante todo o ano.

"Estou muito feliz com o brilhante serviço prestado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico aos habitantes de Barra do Piraí. Foram inúmeros avanços em 2025, avanços que acompanhei ativamente de perto. Em um ano de governo mudamos o cenário de diversos setores e isso é só mais uma prova do futuro grandioso que nosso município tem pela frente. Seguiremos avançando!", finalizou a prefeita.