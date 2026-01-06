A solenidade reforçou a parceria entre a prefeitura e a instituiçãoFoto: Divulgação
Katia Miki participa de cerimônia de posse da nova direção da APAE de Barra do Piraí
Nova presidente, Maria Emília dos Reis, afirma que o objetivo de sua gestão é garantir que a APAE continue sendo referência em atendimento, acolhimento e inclusão
Prefeitura de Barra do Piraí divulga calendário de eventos turísticos de 2026
No planejamento estão previstos mais de 60 eventos neste ano, refletindo em ações em 136 dias
Cultura de Barra do Piraí promove encontro de Folias de Reis em Ipiabas
Evento foi promovido em parceria com a Associação Municipal de Folia de Reis e reuniu centenas de pessoas para acompanhar as apresentações
Barra do Piraí inicia 2026 como referência regional na geração de empregos e abertura de empresas
Graças a políticas públicas de Trabalho e Desenvolvimento, até novembro de 2025 foram gerados 755 empregos, e até 21 de dezembro 1.932 novas empresas foram abertas
Trabalho e Desenvolvimento de Barra do Piraí oficializa novas permissões de uso para 15 boxes do Mercado Municipal
Novos permissionários receberam as chaves dos espaços e assinaram os contratos em reunião realizada na última terça-feira. Processo é proveniente de Chamamento Público lançado pela prefeitura no final de novembro
Festas de fim de ano acendem alerta para violência contra a mulher
Álcool e drogas são combustíveis para a violência; Barra do Piraí fortalece rede de proteção e apoio às vítimas
