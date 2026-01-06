A solenidade reforçou a parceria entre a prefeitura e a instituição - Foto: Divulgação

A solenidade reforçou a parceria entre a prefeitura e a instituiçãoFoto: Divulgação

Publicado 06/01/2026 15:41

Barra do Piraí - Na manhã desta terça-feira (06), a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, participou da cerimônia de posse da direção da APAE do município, referente ao triênio 2026-2028. A solenidade reforçou a parceria entre a prefeitura e a instituição, bem como o compromisso e a dedicação ao apoio às pessoas com deficiência.

A APAE representa muito mais do que uma entidade assistencial, ela é uma referência de acolhimento, inclusão, dedicação e luta diária pela garantia de direitos e pela valorização da pessoa com deficiência. Ao longo de sua história, a APAE de Barra do Piraí representou um verdadeiro espaço de amor e cidadania.

A prefeita Katia Miki parabenizou o trabalho da ex-presidente Cláudia Farias de Barros, que foi uma grande parceira da administração municipal no ano de 2025.

“Quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar e agradecer à nossa ex-presidente Cláudia, que, ao longo de 2025, durante a nossa gestão, foi uma grande parceira. Trabalhou intensamente pela instituição, sempre muito presente e próxima de todos nós. Agradeço também a toda a equipe, que esteve junto com a prefeitura em todos os eventos que promovemos, acompanhando e levando os alunos. Essa relação próxima e essa conexão que construímos são extremamente importantes e serão ampliadas ainda mais com a nova diretoria da APAE”, disse a prefeita.

Com boas perspectivas de futuro, a prefeita reafirmou sua confiança na nova presidente do triênio 2026-2028 da APAE de Barra do Piraí, Maria Emília dos Reis Rosas Corrêa.

“A partir de 2026, teremos ainda mais avanços, novas parcerias e mais conquistas para a APAE e para a prefeitura, fortalecendo essa conexão que não é de hoje, é de sempre. Confiamos muito no trabalho da Maria Emília, a nova presidente”, declarou.

Para Maria Emília, assumir a presidência da APAE representa uma missão que envolve responsabilidade, amor, sensibilidade, escuta e trabalho coletivo em prol dos usuários e de suas famílias.

“Assumir hoje a presidência da APAE de Barra do Piraí não é apenas ocupar um cargo. É assumir uma missão, um chamado que envolve responsabilidade, sensibilidade, escuta, trabalho coletivo e, acima de tudo, amor ao próximo. A APAE representa esperança para muitas famílias, oportunidades para nossos usuários e a certeza de que cada pessoa tem valor, potencial e direito a uma vida digna”, apontou.

Por fim, a nova presidente da APAE explicou qual será o direcionamento de seu mandato. “Quero iniciar este mandato reafirmando meu compromisso com uma gestão participativa, transparente e humana, valorizando os profissionais, fortalecendo parcerias, buscando novos projetos e garantindo que nossa APAE continue sendo referência em atendimento, acolhimento e inclusão”, finalizou.

Também estiveram presentes na cerimônia a ex-presidente da APAE de Barra do Piraí, Cláudia Farias de Barros; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; o vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, Luiz Felipe Ludi; a vice-presidente da Casa da Amizade, Laura Maria Brito; o vice-presidente do Rotary Clube de Barra do Piraí, Eloi D’Amato; o secretário de Comunicação, Hugo Marques; a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Rose Lourenço; o tenente Silva, representando o 10º BPM; e outras autoridades.