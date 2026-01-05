No planejamento estão previstos mais de 60 eventos neste ano, refletindo em ações em 136 dias - Foto: Divulgação

No planejamento estão previstos mais de 60 eventos neste ano, refletindo em ações em 136 diasFoto: Divulgação

05/01/2026

Barra do Piraí - Na última semana, a Secretaria de Turismo de Barra do Piraí se reuniu com o trade turístico e comercial do distrito de Ipiabas e do município de Barra do Piraí para anunciar o calendário de eventos de 2026 em toda a cidade. Neste sábado, a secretaria divulgou à população e à imprensa, por meio das redes sociais, todo o planejamento.

No cronograma constam mais de 60 eventos que, somados, ocupam exatos 136 dias de 2026. De acordo com o secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, o calendário buscou diversificar as ações, prestigiando todas as vertentes turísticas das quais Barra do Piraí e Ipiabas possuem potencialidades.

Junto a isso, o secretário destacou que as parcerias do município junto ao Estado, ao Sicomércio, à Funarj, ao Sesc e a outras instituições, já vistas em 2025, trarão ainda mais impacto no desenvolvimento turístico e econômico de Barra do Piraí.

"Nossas parcerias junto à Secretaria de Estado de Turismo, à Funarj, ao Sicomércio de Barra do Piraí, ao Sesc e a outras instituições promoverão um impacto ainda maior do que o visto em 2025 nos setores turístico e econômico. Os eventos estão imperdíveis e tenho certeza de que o sucesso de 2026 é totalmente garantido. Barra do Piraí e nosso distrito turístico de Ipiabas têm tudo para se tornarem referências nacionais no setor nos próximos anos", disse Tadeu.

Confira o Calendário de Eventos de 2026

JANEIRO

* Dia de Campo – dia 24, Fazenda Taquara.

FEVEREIRO

* Pré Carnaval Blocos – Recreação Infantil, Blocos e Shows – dias 9 a 13, Praça Nilo Peçanha e distritos

* Barra Folia – dias 14 a 17, Praça Nilo Peçanha e distritos.

MARÇO

* Expo Rio Turismo – dias 6 a 8, Ipiabas.

* 136 anos de Barra do Piraí – dia 10, Praça Nilo Peçanha.



* Festival de Teatro de Ipiabas – Mostra Infantil dias 20 a 22. Mostra Contemporânea - de 27 a 29.

* Gospel São José do Turvo – dia 24, São José do Turvo.

ABRIL

* Gospel Ipiabas – dia 11, Ipiabas.

* Rock in Cover – dias 17 a 25, Ipiabas.

* Harley Ride Rio Sul – dia 25, Ipiabas.

MAIO

* Festival de Música Preta – dias 8 a 10, Ipiabas.

* Rally Rio – dias 8 a 10, Ipiabas.

* Festival Delícias do Vale – dias 8 a 10, Ipiabas.

* Marcha Para Jesus – dia 11, Praça Nilo Peçanha.

* Esquenta Rock na Estrada – dias 22 e 23, Ipiabas.

* Bike Fest Ipiabas – dia 24, Ipiabas.

JUNHO

* Arraiá de Ipiabas – dias 5 a 7, Ipiabas.

* Festival Sabores do Vale do Café – dias 5 a 7, Ipiabas.

* Encontro de Jipe – dias 5 a 7, Ipiabas.

* Fun Fest Copa – Primeira Fase da Copa – dia 13, Praça Pedro Cunha (Largo da Feira).

* Circuito SESC Jazz & Blues – dias 19 a 21, Ipiabas.

* Festival Paladar – dias 19 a 21, Ipiabas.

* Encontro de Land Rover – dias 19 a 21, Ipiabas.

JULHO

* Gospel Barra do Piraí – dia 1, Parque de Exposições.

* 73ª Expo Agro – dias 2 a 5, Parque de Exposições.

* Fun Fest Copa – Oitavas, Quartas, Semifinais e Finais – dias 2, 4, 10, 11, 14, 15, 18 e 19, Praça Pedro Cunha (Largo da Feira).

* Encontro de Ferreomodelismo e Encontro de Carros Antigos – dia 18, Ipiabas.

* Festa de Santana – dias 23 a 25, Igreja de Santana.

* Corrida da Padroeira – dia 25, Igreja de Santana.

* Festival Vale do Café – dia 25, Ipiabas.

AGOSTO

* Rock na Estrada – dias 14 e 15, Ipiabas.

* Tô no Rio – dias 14 a 16, Ipiabas.

* Canicross – dias 14 a 16, Ipiabas.

* FLIB – Feira Literária Barrense – dias 27 a 30, Praça Nilo Peçanha.

* Ideathon – dia 28, Praça Nilo Peçanha.

SETEMBRO

* Canta Vargem Alegre – dias 4 e 5, Vargem Alegre.

* Festa de Nossa Senhora da Piedade – dias 11 a 13, Ipiabas.

* Festa de Nossa Senhora das Dores – dias 11 a 13, Dorândia.

* Festival Internacional Estudantil de Cinema – exibição CineShow dias 21 a 25 e premiação dia 26, Ipiabas.

OUTUBRO

* Gospel Califórnia – dia 3, Califórnia.

* Semana das Crianças – dias 10 a 12, Praça Nilo Peçanha e distritos.

* Trilha das Bruxas – dia 31, Ipiabas.

NOVEMBRO

* Inauguração Luzes de Natal – dia 20, Praça Nilo Peçanha.

* Inauguração Luzes de Natal – dia 21, Ipiabas.

* Desafio O Circuito (Ipiabas x Conservatória) – dia 21, Ipiabas.

DEZEMBRO

* Corrida de Montanha – dia 5, Ipiabas.

* Gospel Dorândia – dia 5, Dorândia.

* Show da Virada – dia 31, Praça Nilo Peçanha.

* Ipiabas Réveillon 2027 – dia 31, Ipiabas.