O evento reuniu centenas de pessoas para celebrar essa tradição muito popular no Brasil - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2026 14:04

Barra do Piraí - Na noite da última sexta-feira (02), a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, em parceria com a Associação Municipal de Folia de Reis, promoveu um encontro de Folias de Reis na Praça da Estação, no distrito de Ipiabas. O evento reuniu centenas de pessoas para celebrar essa tradição muito popular no Brasil e que atravessa gerações.

As apresentações foram comandadas por cinco grupos de Folias de Reis: Magos do Oriente, Estrela Luminosa, Jornada Nova Embaixada, Astrólogo do Oriente e Divina Luz do Oriente, que levaram ao público muita fé, música e alegria.

O presidente da Associação de Folia de Reis de Barra do Piraí, Almir "Federal", agradeceu o apoio da Prefeitura e ressaltou que a organização irá crescer e se fortalecer junto aos grupos.

"Agradeço muito à prefeita Katia Miki e ao secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, que tem demonstrado um grande compromisso com essa tradição tão especial que é a Folia de Reis. Nossa Associação irá crescer e se desenvolver junto aos grupos, sempre em comunhão e buscando garantir a valorização dessa cultura", disse Federal.

Leandro Martins tem 33 anos, nasceu em Ipiabas e atualmente mora em São Paulo. Passando um período de descanso no distrito barrense, Leandro relembrou sua infância e ressaltou a importância da Folia de Reis para a cultura nacional.

"Eu acho que é um evento muito importante. A Folia de Reis faz parte da nossa cultura. Trazer isso para as novas gerações e para as futuras gerações é importante para que essa tradição se dissemine. Não só para a cultura, mas também para a economia, porque aumenta bastante a economia da região. Eu estou vendo que tem muitas barracas, então isso é muito importante. Eu lembro que, na minha infância, meu pai abria as portas da casa para receber a folia. Em São Paulo não tem tanto essa cultura como aqui no Rio de Janeiro, então é fascinante. Vim lembrar a infância", disse.

Moradora de Ipiabas, Maria Aparecida da Silva, de 65 anos, compareceu ao evento com seu marido, seus netos e bisnetos. Para ela, "o evento foi ótimo. Trazer eventos de Folia aqui para Ipiabas é muito bom, principalmente para as crianças, visto que ficaria difícil nos deslocarmos para outro local para acompanhar as apresentações".

O secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa expressou sua felicidade com o sucesso do evento e convidou a população para o segundo dia de atrações, que acontece no próximo domingo, das 13h às 18h, na Praça Nilo Peçanha, no Centro de Barra do Piraí.

"Este é o nosso primeiro dia de eventos e fico muito feliz com o sucesso. Quero saudar o Federal, presidente da Associação, e o nosso diretor de Cultura, Christian Vasconcellos, que se dedicaram para que este evento tão rico pudesse acontecer nesta noite. Aproveito para convidar todos vocês para o segundo dia do encontro, que acontece no domingo, na Praça Nilo Peçanha, dando continuidade a essa linda celebração da Folia de Reis", apontou Gabriel.

Por fim, a prefeita Katia Miki destacou o orgulho e a alegria de ver o poder público auxiliando as Folias de Reis de maneira próxima e participativa.

"Me enche de orgulho e alegria estar ao lado das Folias de Reis. Com o apoio da Prefeitura, essa cultura tão linda e marcada na memória de milhares de barrenses será preservada, fomentada e valorizada. Esse é só o começo de um trabalho que promete!", finalizou a prefeita.