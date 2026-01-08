Secretarias iniciam levantamento de demandas e carências de pessoal para viabilizar novo certame - Foto: Divulgação

Barra do Piraí - Através do Decreto nº 1001, de 6 de janeiro de 2026, a Prefeitura de Barra do Piraí oficializou a abertura de proposta para a realização de um novo Concurso Público, o primeiro nos últimos 10 anos. O documento determina que todas as secretarias da administração municipal realizem um levantamento das demandas e carências de pessoal para, com base nesses dados, organizar o concurso, caso seja constatada a necessidade. As prioridades iniciais apontadas são as áreas da Educação, com foco em professores, e da fiscalização.

Dessa forma, as secretarias deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no prazo de até 90 dias, um levantamento contendo a quantidade de cargos efetivos existentes e os respectivos cargos vagos; o número de servidores contratados temporariamente; a previsão de vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações e outros desligamentos previstos em lei; a indicação dos cargos e respectivos quantitativos, de provimento efetivo, necessários ao regular funcionamento dos serviços públicos; e um estudo preliminar acerca do impacto orçamentário e financeiro, levando em consideração a legislação vigente e o atual cenário econômico do município.

A prefeita Katia Miki explicou a necessidade e o objetivo desse levantamento.

“O último concurso público ocorreu há 10 anos. De lá para cá, tivemos apenas processos seletivos por tempo determinado, que não possuem o mesmo impacto. É perceptível que há vacâncias em alguns setores do município e, por isso, estamos buscando entender a viabilidade da realização de um novo concurso que amplie o quadro de servidores e garanta ainda mais efetividade e qualidade nos serviços públicos”, afirmou a prefeita.

A Prefeitura garante que todo o processo observará rigorosamente o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as diretrizes do Plano de Ação Recupera Barra do Piraí e a legislação aplicável ao reconhecimento do estado de calamidade financeira instituído em 2025.

As medidas que poderão ser adotadas a partir desse levantamento não representarão qualquer prejuízo à implementação de ações administrativas necessárias para assegurar o pleno funcionamento e a qualidade do atendimento dos serviços públicos em Barra do Piraí.

“Estamos no início de um processo que pode representar a realização do sonho de muitos barrenses que, além de contribuírem com o funcionamento da cidade, poderão conquistar uma carreira com estabilidade. Agora, aguardaremos que cada secretaria conclua seus relatórios para que possamos discutir, de forma responsável, a realização deste concurso”, finalizou a prefeita Katia Miki.