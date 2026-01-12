O período de matrículas se encerra no próximo dia 16, sexta-feira - Foto: Divulgação

Publicado 12/01/2026 11:27

Barra do Piraí - O prazo para efetivar a matrícula do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Barra do Piraí está chegando ao fim e se encerra no dia 16 de janeiro. Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação reforça a importância de que pais e responsáveis garantam a vaga de seus filhos dentro do período estabelecido.

Para facilitar o atendimento e garantir a matrícula dos alunos, algumas unidades da Rede Municipal estarão funcionando em esquema de plantão. É o caso das escolas Jehovah Santos, Mario Mariotini, Marieta Vasconcellos Coutinho Coelho, Amélia de Jesus Lisboa e São José do Turvo, que terão um plantão extra na quarta-feira, dia 14, das 8h às 12h.

Essas e as demais unidades da rede atenderão normalmente, como já vinha sendo feito nas últimas semanas, com funcionamento na terça-feira, dia 13, e na quinta-feira, dia 15, das 8h às 16h.

A coordenadora pedagógica, Rose Lourenço, reafirmou a importância da matrícula dos alunos.

"Queremos reforçar aos pais que a matrícula é essencial para garantir o direito à educação de seus filhos. Estamos de braços abertos para receber e fazer a diferença na vida de cada aluno", disse Rose.

A secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, ressaltou que a pasta está preparando um ano letivo muito especial para 2026.

"Nós, da Secretaria de Educação, junto à nossa prefeita Katia Miki, estamos preparando um ano letivo muito especial para 2026. Por isso, contamos com a matrícula de cada aluno. Queremos viver esses momentos de aprendizado e diversão com nossos estudantes. Não deixem a oportunidade passar e façam já a matrícula para a rede municipal de ensino", finalizou Cleide.

Passos importantes para a matrícula

No momento da matrícula, deve-se apresentar certidão de nascimento, declaração de escolaridade ou histórico escolar, foto 3x4, comprovante de vacinação, documento de identidade para alunos maiores de 16 anos, CPF do responsável e do aluno, comprovante de residência atualizado, atestado médico para participação nas aulas de Educação Física, cartão do SUS e número do NIS.

Para maiores de 18 anos, também são exigidos título de eleitor e certificado militar. Os alunos beneficiários do Bolsa Família devem apresentar o número do NIS. Além disso, alunos com deficiência, transtornos ou altas habilidades devem apresentar laudo médico, com o objetivo de garantir o atendimento educacional adequado.

A prefeita Katia Miki projetou ainda mais conquistas neste novo ano letivo.

"Este ano letivo trará muitas conquistas e avanços para a rede municipal de ensino, e isso me deixa muito orgulhosa. Tenho certeza de que, com trabalho e comprometimento, nos tornaremos uma referência na região", declarou a prefeita.